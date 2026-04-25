رغم وقف إطلاق النار.. حزب الله ينفذ 5 عمليات ضد جيش الاحتلال

أعلن حزب الله اللبناني تنفيذ 5 عمليات بالأمس الجمعة ردا على الخروقات "الإسرائيلية" لوقف إطلاق النار.

وقال حزب الله في بيان له : استهدف مجاهدونا تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة القنطرة بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكّدة.

وأضاف البيان اللبناني قائلا : استهدف مجاهدونا آليّة عسكريّة تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة القنطرة بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكّدة.

كما زاد الحزب اللبناني: أسقط مجاهدونا طائرة مسيّرة تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ من نوع "هرمز 450 - زیك" في أجواء منطقة صور - الحوش بصاروخ أرض جو.

وأشار الحزب إلى هرصانع استهدفت ناقلة جند مدرّعة تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة رامية بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكّدة.

ومضى الحزب في بيانه قائلا: استهدف مجاهدونا آليّة هامر تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ عند مدخل بلدة القنطرة بالأسلحة المناسبة وحقّقوا إصابة مؤكّدة.

وإختتم حزب الله بيانه قائلا : نحن معنيون بالدفاع عن أرضنا وشعبنا خصوصًا مع تجاوز العدو، الحدود بإجرامه، وهذا أقل الواجب للجمه ومنعه من التمادي في أهدافه الخطيرة على لبنان دولةً وشعباً ومقاومة.