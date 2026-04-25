جمال عبد الناصر: مسرحية إجازة سعيدة تجربة مختلفة للبطولة الجماعية

كشف المخرج جمال عبد الناصر عن تفاصيل تجربته الإخراجية الجديدة من خلال مسرحية "إجازة سعيدة"، مؤكدًا أن العمل يمثل نقلة فنية مهمة بالنسبة له من حيث عدد فريق العمل وطبيعة البناء الدرامي داخل العرض.

وفي حديثه خلال ظهوره في برنامج "سبوت لايت" الذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان على قناة صدى البلد، أوضح جمال عبد الناصر أنه يشارك في هذه المسرحية بفريق كبير من الممثلين، وهو ما يختلف تمامًا عن تجاربه السابقة في الإخراج المسرحي.

وأوضح جمال عبد الناصر: "أول مرة أخرج مسرحية يكون فيها عدد كبير من الممثلين. في الماضي، كانت المسرحيات التي أخرجتها تحتوي على 3 أو 5 ممثلين، وأحيانًا كنت أعمل على مونودراما التي يتواجد فيها ممثل واحد وممثلة واحدة فقط". وأضاف: "ما يميز مسرحية إجازة سعيدة هو أن البطولة فيها جماعية، ورغم ذلك، فإن البطل الدرامي في العرض هو ميدو عادل الذي يعد محور الأحداث".

المسرحية: بناء درامي مختلف وبطولة جماعية

تناول عبد الناصر طبيعة البناء الدرامي في مسرحية "إجازة سعيدة"، مشيرًا إلى أنه يتم لأول مرة تقديم عمل مسرحي بهذا التنوع في عدد الممثلين. وقد تمثل البطولة الجماعية في تقديم أكثر من شخصية تؤدي أدوارًا مكملة لبعضها البعض، ما يعكس التفاعل بين الشخصيات في عرض يعكس تجارب اجتماعية مختلفة.

ميدو عادل: بطل درامي ومفتاح الأحداث

أكد عبد الناصر أن ميدو عادل هو البطل الدرامي للمسرحية، وأنه يتولى الدور الأساسي في دفع الأحداث والتفاعلات داخل المسرحية، مما يجعل له دورًا محوريًا في تشكيل مشهد العرض. يتسم الدور بالعمق، حيث يتفاعل مع باقي الشخصيات ضمن سياق متنوع من المواقف الدرامية.

مسرحية "إجازة سعيدة": عرض جديد في عالم المسرح المصري

تعتبر "إجازة سعيدة" خطوة جديدة في مسيرة المخرج جمال عبد الناصر، الذي يسعى من خلالها لتقديم تجربة مسرحية تختلف عن الأعمال السابقة من حيث الفكرة وطريقة المعالجة الدرامية. وتتميز المسرحية بالجمع بين البطولة الجماعية والإبداع الدرامي في إطار اجتماعي، حيث من المتوقع أن تقدم للمشاهدين تجربة مسرحية غنية بالمواقف والرسائل.