توك شو

جمال عبد الناصر: مسرحية إجازة سعيدة تجربة مختلفة للبطولة الجماعية

منار عبد العظيم

كشف المخرج جمال عبد الناصر عن تفاصيل تجربته الإخراجية الجديدة من خلال مسرحية "إجازة سعيدة"، مؤكدًا أن العمل يمثل نقلة فنية مهمة بالنسبة له من حيث عدد فريق العمل وطبيعة البناء الدرامي داخل العرض.

 وفي حديثه خلال ظهوره في برنامج "سبوت لايت" الذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان على قناة صدى البلد، أوضح جمال عبد الناصر أنه يشارك في هذه المسرحية بفريق كبير من الممثلين، وهو ما يختلف تمامًا عن تجاربه السابقة في الإخراج المسرحي.

وأوضح جمال عبد الناصر: "أول مرة أخرج مسرحية يكون فيها عدد كبير من الممثلين. في الماضي، كانت المسرحيات التي أخرجتها تحتوي على 3 أو 5 ممثلين، وأحيانًا كنت أعمل على مونودراما التي يتواجد فيها ممثل واحد وممثلة واحدة فقط". وأضاف: "ما يميز مسرحية إجازة سعيدة هو أن البطولة فيها جماعية، ورغم ذلك، فإن البطل الدرامي في العرض هو ميدو عادل الذي يعد محور الأحداث".

المسرحية: بناء درامي مختلف وبطولة جماعية

تناول عبد الناصر طبيعة البناء الدرامي في مسرحية "إجازة سعيدة"، مشيرًا إلى أنه يتم لأول مرة تقديم عمل مسرحي بهذا التنوع في عدد الممثلين. وقد تمثل البطولة الجماعية في تقديم أكثر من شخصية تؤدي أدوارًا مكملة لبعضها البعض، ما يعكس التفاعل بين الشخصيات في عرض يعكس تجارب اجتماعية مختلفة.

ميدو عادل: بطل درامي ومفتاح الأحداث

أكد عبد الناصر أن ميدو عادل هو البطل الدرامي للمسرحية، وأنه يتولى الدور الأساسي في دفع الأحداث والتفاعلات داخل المسرحية، مما يجعل له دورًا محوريًا في تشكيل مشهد العرض. يتسم الدور بالعمق، حيث يتفاعل مع باقي الشخصيات ضمن سياق متنوع من المواقف الدرامية.

مسرحية "إجازة سعيدة": عرض جديد في عالم المسرح المصري

تعتبر "إجازة سعيدة" خطوة جديدة في مسيرة المخرج جمال عبد الناصر، الذي يسعى من خلالها لتقديم تجربة مسرحية تختلف عن الأعمال السابقة من حيث الفكرة وطريقة المعالجة الدرامية. وتتميز المسرحية بالجمع بين البطولة الجماعية والإبداع الدرامي في إطار اجتماعي، حيث من المتوقع أن تقدم للمشاهدين تجربة مسرحية غنية بالمواقف والرسائل.

مواعيد غلق المحلات بالتوقيت الصيفي

رسميًا بعد تعديل الساعة.. مواعيد غلق المحلات بالتوقيت الصيفي 2026

إجازة عيد تحرير سيناء

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026 بعد قرار الحكومة الجديد

سعر الذهب

سعر الذهب يتراجع سريعًا.. وعيار 21 يخسر نحو 700 جنيه من أعلى قيمة

أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت في مصر

أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت الأرضي في مصر

حمد فتحي مع شيكابالا

الرياضة ضارة بالصحة.. تحذير طبي خطير لعملاق السلة المصري حمد فتحي: اعتزل فورا

منع دخول طالبات الأزهر بالهاي لايتر

بعد منع دخول الهاي لايتر.. جامعة الأزهر توضح ضوابط تفتيش الطالبات

الخبز المجمد

هل يتحول الخبز المجمد إلى خطر؟ حسم الجدل حول تخزين الخبز في الفريزر وعلاقته بالسرطان

نتنياهو

مكتب نتنياهو يكشف حالته الصحية بعد خضوعه للعلاج الإشعاعي

انتخابات نقابة الأسنان

نتائج انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء أسنان المنيا

جولة ميدانية

محافظ أسوان يطمئن على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بمستشفى دراو المركزي

جهود متنوعة

محافظ أسوان: التواصل المباشر مع المواطنين أولوية لتحقيق التنمية

بالصور

مرتبك بيضيع فين؟ .. كيف تتفادي أخطاء مالية بسيطة تجعلك دائمًا مديونًا

مرتبك بيضيع فين؟ أخطاء مالية بسيطة بتجعلك دائمًا مديونًا
مرتبك بيضيع فين؟ أخطاء مالية بسيطة بتجعلك دائمًا مديونًا
مرتبك بيضيع فين؟ أخطاء مالية بسيطة بتجعلك دائمًا مديونًا

برج الحوت حظك اليوم السبت 25 أبريل 2026.. حاول ترتيب عالمك الداخلي

برج الحوت حظك اليوم السبت 25 أبريل 2026…حاول أن توازن
برج الحوت حظك اليوم السبت 25 أبريل 2026…حاول أن توازن
برج الحوت حظك اليوم السبت 25 أبريل 2026…حاول أن توازن

برج الدلو حظك اليوم السبت 25 أبريل 2026.. لا تتسرع في تغيير قراراتك

برج الدلو
برج الدلو
برج الدلو

برج الجدي حظك اليوم السبت 25 أبريل 2026.. لا تتمسك بالخطة القديمة

برج الجدي حظك اليوم السبت 25 أبريل 2026..لا تتمسك بالخطة القديمة
برج الجدي حظك اليوم السبت 25 أبريل 2026..لا تتمسك بالخطة القديمة
برج الجدي حظك اليوم السبت 25 أبريل 2026..لا تتمسك بالخطة القديمة

فيديو

صورة من الفيديو

عليا الطلاق أخطفها | تفاصيل صادمة في مشاجرة السمسرة بالإكراه مع " دكتورة السنان"

أميرة العايدي

اتظلمت أنا وولادي .. أميرة العايدي تكشف أسرار زواجها من وائل نور والصراع بعد رحيله

المزيد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

المزيد