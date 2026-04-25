الخزانة الأمريكية : لا نعتزم تجديد السماح بشراء النفط الروسي

أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة لا تعتزم تجديد الإعفاء الذي يسمح بشراء النفط الروسي ومشتقاته الموجودة حاليا في البحر.

وقال سكوت بيسنت في تصريحات له : تجديد الإعفاء الممنوح لمرة واحدة بشأن النفط الإيراني في البحر غير وارد بتاتا.

وأضاف بيسنت: نحن نفرض حصارا ولا يوجد نفط يخرج من إيران.

وإختتم سكوت بيسنت: نعتقد أنهم سيضطرون خلال اليومين أو الثلاثة أيام القادمة إلى البدء في إيقاف الإنتاج وهو ما سيكون سيئا للغاية بالنسبة لآبارهم.

وفي وقت سابق ؛ أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 20 شركة و19 سفينة، من بينها ناقلات نفط وغاز، تتعلق بإيران، ومن بين الكيانات التي أُضيفت إلى القائمة مصفاة هنغلي للبتروكيماويات في داليان الصينية.