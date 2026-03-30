وزير الخزانة الأمريكي: سنستعيد السيطرة على مضيق هرمز عبر السفن المرافقة

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إن بلاده ستستعيد السيطرة على مضيق هرمز إما عبر سفن مرافقة أمريكية أو متعددة الجنسيات.

وأضاف بيسنت - في لقاء على قناة فوكس نيوز اليوم /الإثنين/- : "يعاني السوق من عجز يتراوح بين 10 و12 مليون برميل يوميًا، لكننا نعمل على تعويض هذا العجز"، مشيرًا إلى الإفراج عن 400 مليون برميل من النفط من الاحتياطي الاستراتيجي لوكالة الطاقة الدولية، وتخفيف الولايات المتحدة للعقوبات المفروضة على النفط الروسي والإيراني الموجود بالفعل في المضيق.

وكان بيسنت، الذي أجاب على سؤال حول تأثير مرور نحو 30 سفينة عبر مضيق هرمز يومي الأحد والاثنين، يحاول تهدئة المخاوف بشأن وضع تجارة النفط العالمية والإمدادات الحالية.

وقال: "السوق مشبعة بالإمدادات، حيث نشهد مرور المزيد من السفن يومياً مع إبرام الدول اتفاقيات مع النظام الإيراني مؤقتاً. لكن مع مرور الوقت، ستستعيد الولايات المتحدة السيطرة على المضائق، وستكون هناك حرية ملاحة، سواءً عبر مرافقة أمريكية أو مرافقة دولية".