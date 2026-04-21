وزارة الخزانة الأمريكية: فرضنا عقوبات جديدة متعلقة بإيران

قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها فرضت عقوبات جديدة متعلقة بإيران، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

نقلت صحيفة واشنطن بوست عن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت قولها إن المباحثات الجارية مع إيران تتسم بالديناميكية والتطور المستمر، في إشارة إلى استمرار الاتصالات غير المباشرة والجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التوتر بين الجانبين.

وأوضحت ليفيت، بحسب ما نقلته الصحيفة، أن الإدارة الأمريكية ترى في المسار التفاوضي الحالي “عملية متحركة” تتغير معطياتها بشكل متواصل، ما يستدعي مرونة في التعامل مع مختلف السيناريوهات السياسية والأمنية.