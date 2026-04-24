قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

8 عروض مسرحية في المسابقة الرسمية لمهرجان SITFY-Georgia في تبليسي

أعلن مهرجان "SITFY-Georgia"، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، في دورته الثانية، عن العروض المشاركة، والتي تُقام في العاصمة الجورجية تبليسي خلال الفترة من 29 أبريل إلى 3 مايو المقبل.
استقبل المهرجان في دورته الثانية 60 عرضًا مسرحيًا للمشاركة، اختارت منها لجنة الاختيار 8 عروض للمنافسة في المسابقة الرسمية إلى جانب عرض شرفي، من رومانيا واليونان وسلطنة عُمان وجورجيا:


المسابقة الرسمية:
1. Barbarian Nights (After 1001 Nights) — ليالي البرابرة — رومانيا | إخراج: إنجريد بونتا | مدة: 60 دقيقة
2. Lela and Lela — ليلى وليلى — اليونان | تأليف وإخراج: أندرياس ستايكوس | مدة: 60 دقيقة
3. Saturday Night — ليلة السبت — سلطنة عُمان | تأليف: جليل سالم | إخراج: محمود حبيب | مدة: 60 دقيقة
4. Adam and Eve's Diary — يوميات آدم وحواء — جورجيا | إخراج: نيكا لورسابيشفيلي | مدة: 90 دقيقة
5. Einstein's Last Love — الحب الأخير لأينشتاين — جورجيا | إخراج: تيمو كوبرافا
6. The Underground Man — الرجل تحت الأرض — جورجيا | إخراج: ليفان تسولادزه
7. After the Rehearsal — بعد البروفة — جورجيا | إخراج: ميخائيل مريفليشفيلي


العرض الشرفي:
Death Knocks — طرقات الموت — جورجيا | إخراج ورقص: إيراكلي بيبيلوري
ويفتتح المهرجان دورته الثانية هذا العام متزامنًا مع اليوم العالمي للرقص للاتحاد الدولي للمسرح (ITI)، احتفالًا به من خلال العرض الشرفي "Death Knocks".

مهرجان SITFY Georgia بدورته الثانية برئاسة تنفيذية للبروفيسور ليفان خيتاجوري يُعد أحد فروع مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، التي انتهت فعاليات دورته الأولى بنجاح عام 2025، ويستعد المهرجان حاليًا لإطلاق دورته الثانية في أبريل المقبل، وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة الجورجية، والمسرح الوطني الجورجي «روستافيلي» برئاسة الفنان والمخرج دافيد سكارفالدزي، والمركز الجورجي للهيئة الدولية للمسرح (ITI)، ومعهد بحوث الفنون بجورجيا، وبلدية تبليسي، تزامنًا مع استعدادات إدارة المهرجان لإطلاق الدورة الحادية عشرة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في نوفمبر المقبل.

ويُقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية بقيادة الدكتورة جيهان زكي، ووزارة السياحة والآثار بقيادة شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة المهندس أحمد يوسف، كما يحظى بدعم كامل من محافظة جنوب سيناء بقيادة اللواء الدكتور إسماعيل كمال، في إطار التعاون بين المؤسسات الوطنية لتحقيق التنمية الثقافية والسياحية المتكاملة، وبرعاية ذهبية للبنك الأهلي المصري، وشركة عين للإنتاج الفني، وبلدية ظفار بسلطنة عمان بإدارة الدكتورة إنجي البستاوي، وبرئاسة شرفية للنجمة الكبيرة إلهام شاهين، على أن تحمل هذه الدورة اسم الفنانة الكبيرة سهير المرشدي تكريمًا لمسيرتها الفنية الثرية، ويرأس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد