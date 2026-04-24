الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ضبط 59 مخالفة تموينية وتفتيش 118 منشأة في حملة على الأسواق بالوادي الجديد

جانب من الحملات
جانب من الحملات
منصور ابوالعلمين

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد جهودها الرقابية المكثفة، بقيادة إدارة الرقابة التموينية، حيث شهدت الفترة من 19 إلى 23 أبريل 2026 نشاطًا ميدانيًا واسعًا لضبط الأسواق وحماية المواطنين، وأسفرت الحملات عن تحرير 59 مخالفة تموينية متنوعة.

 رقابة على مدار الساعة

وأوضحت الدكتورة سلوى مصطفى وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، أنه خلال هذه الفترة، تم تنفيذ 17 حملة تموينية شملت المرور على 118 منشأة ما بين أسواق ومخابز بلدية، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية، وجودة السلع، وانتظام إنتاج الخبز المدعم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين.
أرقام تعكس حجم الجهود

وأكدت وكيل وزارة التموين أن الحملات أسفرت عن تحرير 48 مخالفة بالأسواق، بالإضافة إلى 11 مخالفة بالمخابز البلدية، وتنوعت المخالفات بين عدم الإعلان عن الأسعار، وبيع سلع مجهولة المصدر، وعدم الالتزام بالمواصفات، إلى جانب مخالفات في إنتاج الخبز البلدي المدعم.

توزيع المخالفات 

ولفتت وكيل تموين الوادي الجديد، إلى أن المخالفات جاءت موزعة على مراكز المحافظة كالتالي:
الداخلة: 19 مخالفة، الخارجة: 17 مخالفة، الفرافرة: 11 مخالفة، بلاط: 7 مخالفات، باريس: 5 مخالفات

ويؤكد الحصاد الرقابي استمرار مديرية التموين بالوادي الجديد في تكثيف الحملات اليومية بجميع المراكز، لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز، والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالأسعار، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وتحقيق الانضباط في المنظومة التموينية داخل المحافظة.

