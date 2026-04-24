مصرع شخص في انقلاب سيارة ملاكي على طريق الفرافرة - ديروط

وقع حادث مروري، اليوم الجمعة، على طريق الفرافرة ديروط عند الكيلو 160، حيث تعرضت سيارة ملاكي لانقلاب أدى إلى مصرع قائدها “حمدي. ز. س”

التحقيقات الأولية تشير إلى أن السائق فقد السيطرة على السيارة أثناء السير على الطريق السريع، ما أدى إلى انقلابها بشكل مفاجئ. ولم تُسجل أي إصابات أخرى في الحادث، بينما جرى العثور على جثة السائق متوفى في مكان الحادث.

انتقل رجال الشرطة والإسعاف إلى مكان الحادث فور تلقي البلاغ، وتم نقل الجثة إلى مستشفى ديروط المركزي، كما جرى فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث.

حادث مأساوي بالفرافرة

فيما شهد مركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد حادثًا مروريًا مأساويًا، فجر اليوم، أسفر عن مصرع رجل مسن بعد أن صدمته دراجة نارية أثناء سيره بالطريق العام.

تلقت مديرية أمن الوادي الجديد إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوصول جثة شخص متوفى إلى مشرحة مستشفى الفرافرة المركزي نتيجة حادث مروري.

كشفت التحريات أن المتوفى يُدعى “سمير ال. ال”، يبلغ من العمر 65 عامًا، ويقيم بقرية الكفاح التابعة لمركز الفرافرة.

جرى إيداع الجثمان بمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي، وتحرير محضر بالواقعة، مع إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

