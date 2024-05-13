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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يوم الاثنين

أسعار الدولار يوم
أسعار الدولار يوم الاثنين

واصل  الدولار الأمريكي انخفاضه مقابل الجنيه المصري  بختام تعاملات يوم الاثنين بمتوسط  30 قرش.

ويستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار اليوم مستهل تعاملات يوم الاثنين 13  مايو 2024 وفقًا لآخر تحديث في البنوك العاملة بمصر.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر نحو 47.51 جنيه للشراء و47.61 جنيه للبيع. 

سجّل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم  في بنوك( مصرف أبوظبي الإسلامي، كريدي اجريكول )نحو 47.33 جنيه للشراء و47.43 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية  نحو 47.05 جنيه للشراء و 47.15 جنيه للبيع. 

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في بنوك ( الإسكندرية، العربي الإفريقي الدولي، HSBC، الأهلي المصري، التجاري الدولي CIB ) نحو 47.02 جنيه للشراء و 47.12 جنيه للبيع. 

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد في بنوك ( الاستثمار العربي، قناة السويس، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، الإمارات دبي الوطني، المصرف العربي الدولي، الأهلي المتحد، البركة، العقاري المصري العربي، كريدي أجريكول، ميد بنك، المصري لتنمية الصادرات، المصرف المتحد ) نحو 47 جنيه للشراء و 47.10 جنيه للبيع. 

بينما سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي المصري نحو 46.99 جنيه للشراء و 47.12 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي الكويتي نحو 46.99 جنيه للشراء و 47.09 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (فيصل الإسلامي ،قطر الوطني)نحو 46.98 جنيه للشراء و 47.08جنيه للبيع. 

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 

يقدّم بنك مصر  أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي اليوم مسجلا 47.51 جنيه للشراء.

وكان سعر الدولار الرسمي مستقرا في البنوك لمدة تقارب نحو عام، دون أي ارتفاع أو انخفاض.

وفي مارس 2024، سمح البنك المركزي بخفض العملة المحلية أمام الجنيه المصري وفق لآلية العرض والطلب لتوحيد سعر الصرف في السوقين الموازية والرسمية. 

الدولار الجنيه المصري البنك المركزي مصرف أبو ظبي الإسلامي بنك مصر

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