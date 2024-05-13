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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير أممي من تفشٍّ أكبر لوباء الكوليرا في دولة عربية

تعبيرية
تعبيرية

حذرت الأمم المتحدة، من "التفاقم السريع" لوباء الكوليرا في اليمن، وذلك بعد الاشتباه في وجود أكثر من 40 ألف حالة إصابة منذ أكتوبر 2023.

تفشي الكوليرا في اليمن 

وقال مسؤول عمليات الإغاثة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) التابع للأمم المتحدة مارتن جريفيث أمام مجلس الأمن، اليوم الإثنين،: "نحن قلقون للغاية بشأن التفاقم السريع لوباء الكوليرا. تم الإبلاغ عن 40 ألف إصابة مشتبه بها وأكثر من 160 حالة وفاة"، وهي "زيادة هائلة" منذ الشهر الماضي.

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وأُبلغ حتى الآن عن 34 ألف إصابة مشتبه بها منذ أكتوبر 2023، في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أي أكثر من 3 أضعاف الرقم المبلغ عنه قبل شهر (11 ألف حالة، و75 حالة وفاة) و6000 حالة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة (مقارنة مع 3200 قبل شهر)، وفقا لبيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا). 

اليمن الأمم المتحدة الكوليرا

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