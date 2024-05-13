زلزال إثيوبيا| أستاذ موارد مائية يحذر من كارثة.. فيديو

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إثيوبيا اليوم تعرضت لزلزال تصل قوته على مقياس ريختر لما يقرب من 4.9 ريختر، بجانب سد جيبي 3 الإثيوبي، ويعد أعلى سد في العالم، وعلى بعد ما يقرب من 700 كيلو متر من سد النهضة.

وأوضح "شراقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم"، إن الزلزال كان له تأثيرا خطيرا جدا على حالة السد، ومن الصعب بناء سدود في مثل هذه الأماكن النشطة بالزلازل.

وأشار إلى أن بحيرة سد النهضة تحتوي على ما يقرب من 35 مليار متر مكعب، والزلزال رغم أن تأثيره ليس بكبير على سد النهضة؛ ولكن تأثيره في مثل هذه المنطقة خطير جدًا، لافتا إلى أن إثيوبيا غير مستعدة لمواجهة الزلازل، مثل استعدادات اليابان؛ كونها بلدا نشطة زلزاليًا.

وأكد أن أي تشقق أو تصدع في السد؛ سيعمل على انهياره، وسيكون السودان أول المتضررين؛ لأنها على قرابة 350 كيلو متر من أعلى سد النهضة، وستتجه المياه على السودان في هذه الحالة.