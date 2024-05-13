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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أول تعليق من اتحاد الكرة على تصريحات حسام حسن عن منتخب مصر

صدى البلد

كشف محمد عراقي مدير إدارة الإعلام باتحاد الكورة حقيقة تصريحات حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر الذي نقلت عنه بشأن عدم وجود لاعب يستحق الانضمام لمنتخب مصر، والمستوى الفنى للدورى غير مرضٍ بسبب ضعف الأداء.

 

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وأكد عراقي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج في المساء مع قصواء تقديم الاعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي، أن دعوة حسام حسن لبعض الإعلاميين كانت لتقريب وجهات النظر وتصريحاته ليست رسمية وتم اجتزائها.

 

وأشار إلى أن ما نشر من تصريحات لحسام حسن غير حقيقي وتم فهمها بالشكل الخاطيء ، مؤكدا أن الكابتن حسام حسن نفى هذه التصريحات خلال المؤتمر الصحفي بمجرد نشرها، وأكد أنه بهدف ركوب التريند.

 

ولفت إلى حسام حسن أشار إلى أن مستوى اللاعبين ليس الافضل في ظل وجود العديد من الاصابات الفترة دي، إضافة إلى وجود معاناة في ملف الاحتراف، 

 

كما نفى عراقي ما أثير بشأن رفض الاهلي ضم لاعبيه لمعسكر المنتخب المقبل، مؤكدا أن هذا لم يحدث ، وما تم هو الاتفاق على ضم اللاعبين يون ٢٨ مايو للمعسكر الشهر الجاري.

 

واردف أن التؤام حسام حسن وشقيقه ابراهيم، يبدوا استغرابهم من التصريحات التي تشير إلى وجود خلافات بينهم وبين محمد صلاح لافتا إلى أن العلاقة بينهم نموذجية .

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