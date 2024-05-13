مش لاقي لاعيبة.. تصريحات صادمة من حسام حسن قبل تصفيات كأس العالم|فيديو

أعرب حسام حسن، مدير المنتخب الوطني، عن ضرورة تحديث وتجديد صفوف المنتخب في الوقت الحالي، مؤكدًا أن الاعتماد يجب أن يكون فقط على اللاعبين الجاهزين.

يستعد منتخب مصر في الفترة القادمة لمواجهتين هامتين أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

من المقرر أن تُقام مباراة بوركينا فاسو في القاهرة يوم 6 يونيو، بينما ستُجرى مواجهة غينيا بيساو خارج القاهرة يوم 10 يونيو.

وأوضح أنه يحتاج إلى وقت لتجهيز اللاعبين بشكل جيد، مشددًا على أن ثلاثة أيام فقط ليست كافية لهذا الغرض، وذلك بالنظر إلى صعوبة اختيار اللاعبين المناسبين.

ويتناول الفيديو التالي أسرار يكشفها حسام حسن عن المنتخب المصري ولاعبيه لاول مرة و ما مصير المنتخب من المونديال في ظل الاوضاع الحالية.