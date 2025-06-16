التجديف يعلن موعد الدورة الدولية للمدربين وبطولة الجمهورية

أعلن الاتحاد المصري للتجديف برئاسة اللواء شريف القماطي عن إقامة دورة للمدربين في بورتو بورسعيد خلال الفترة من 6 إلى 13 يوليو المقبل ضمن خطته الطموحة لثقل مواهب المدربين وحصولهم على أحدث الأساليب الخاصة بالتدريب.

وكشف القماطي عن وجود 15 مدرب مصري في تلك الدورة التدريبية والتي يقوم بالتدريس فيها 2 خبراء أجانب من فرنسيا والبرتغال.

ويتواجد في الدورة التدربية الذين تم اختيارهم لحضورها كل من القبطان محمد سلامة، عبد الرحمن صفوت، محمد فخري، محمود عبد الحليم، عادل بدر، عماد أحمد دين، صلاح ذكي، أسماء الزهيري، أحمد قوطة، حسام محمد نبيل، محمد أحمد عبد الكريم، عبد الرازق أبو ضيف، عمر الصبحي، محمد حسين، محمد تيمور.

ويقام على هامش الدورة التدريبية بطولة الجمهورية للتجديف الشاطئي في الفترة من 9 إلى 11 يوليو المقبل في بورتو بورسعيد لفئة الناشئين فردي رجال وسيدات وتحت 23 سنة وعموري قارب رباعي مزودوج.