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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موقف الجهاز الفني للمنتخب من ضم صلاح ومرموش 

صدى البلد

نشر الإعلامي سيف زاهر تصريحات  إبراهيم حسن بشأن موقف الجهاز الفني للمنتخب من ضم صلاح ومرموش عبر حسابه بموقع فيسبوك.
 

و قال إبراهيم حسن :  "أرسلنا لصلاح للانضمام في المعسكر المقبل.. ونتمنى تأجيل عملية مرموش لأننا محتاجينه".

 

واجتمع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر امس الإثنين ، بمقر اتحاد الكرة ، مع الصحفيين ، للحديث عن بعض الملفات المهمة بشأن المرحلة القادمة للمنتخب وتحدياته واستعداداته لتصفيات أمم إفريقيا 2025 ، ومونديال 2026.

 

وأثارت تصريحات حسام حسن عميد لاعبي العالم الأسبق ، الجدل حيث تحدث بكل شفافية مع الصحفيين والإعلاميين ، ومن جانب اخر صرح بأن لا توجد أي ازمات مع محمد صلاح قائد المنتخب ونجم ليفربول.

ونرصد تصريحات حسام حسن في عدة نقاط جاءت كالآتي :

** انظروا إلى الدوري المصري والكرة التي تلعب فيه، الدوري المصري لا يفرز اللاعبين المطلوبين وأخرنا 3 باصات والكرة بتتقطع، نحن نعاني

**أريد أن يقول لي أي شخص عن لاعب جديد يستحق الانضمام لمنتخب مصر من الدوري، وما تم نقله من خلال بعض وسائل الإعلام خلال الجلسة الحالية بأني قلت إن هناك لاعبين لا يصلحون للانضمام من الدوري لمنتخب مصر كذب.

**معسكر إعداد المنتخب " ٤-٥ " أيام هيودينا مركز شباب مش كأس عالم . 
أنا بطلب ٤ يام زيادة عن الأجندة الدولية لأن أنا في مهمه قومية زي ما الفرق بيتأجلها ماتشات محلية عشان المهام القومية بردو .. الوصول للمونديال صعب ومحتاج شغل

** بتقللوا من بوركينا فاسو اللي عنده ٢٨ محترف وأنا عندي ٨ بس، بلاش نسهل وصولنا للمونديال

**أقدم لكم إحصائية كل ما نملكه 8 لاعبين محترفين وفي المقابل يملك منتخب بوركينا فاسو 28 لاعبا محترفا، يجب مصارحة الجماهير بصعوبة الأمر، أقبل النقد ولكني أرفض الاستهزاء أو السخرية.

** أسعار اللاعبين في مصر بضاعة أتلفها الهوا

** عمر مرموش عنده مشكلة في صباع إيده وهيعمل عملية، قولتله يا عمر أجل العملية 10 أيام على الأقل وإبراهيم حسن قاله يا عمر عندنا مهمة وطنية، ولكن عمر قاله النادي حجز ليا العملية، هل ده موقف يصدر من لاعب.

 

**"مصر بالنسبة لي أعلي من أي خط أحمر، أتعامل من خلال مجالي للدفاع عنها وأتمنى توعية الجمهور وليس خداعه، نحن لم نصعد كأس العالم بعد والوضع ليس سهل كما يظن البعض خريطة الكرة الأفريقية تغيرت، أنا متحفظ للغاية على تهيئة الرأى العام أننا تأهلنا لكأس العالم".

**جميع اللاعبين خارج القائمة متاحون للاختيار لاحقا، فلا يوجد لاعب مستبعد ، والإصابات منعت بعض اللاعبين من الانضمام إلى معسكر منتخب مصر

** تحدثنا مع النني وشرحنا له ضرورة أن يشارك باستمرار مع فريقه كي يستدعى إلى المنتخب

** أفضل لاعب في مصر؟ حاليا سنتحدث فقط عن اسمين البعض سيقول زيزو والبعض الآخر يقول إمام عاشور ثم سنسكت جميعا بعد ذلك.

**محمد صلاح واحد من أفضل اللاعبين في العالم على الإطلاق، ولا توجد أزمة بيننا.

** يجب تغيير نظام الدوري المصري لا يوجد حل غير ذلك وتأسيس مرحلة جديدة تتناسب مع متطلبات المرحلة التي تعيشها الكرة المصرية

**هناك رسائل سلبية جدا تصدر عن محللين فنيين تهون وتسهل جدا من إنجاز مهمة التأهل لكأس العالم ولا أعرف كيف يتكلم هؤلاء ونحن نعاني فعليا كرويا.

** من حق الإعلام والرأي العام وشعب مصر معرفة ما نقوم به من أجل تحقيق طموحاته في البطولات التي يشارك بها المنتخب.
 

سيف زاهر تصريحات حسام حسن عمر مرموش محمد صلاح منتخب مصر

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