مدحت شلبي: الشناوي رفض تجديد عقده مع الأهلي

كشف الإعلامي مدحت شلبي، عن رفض محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تجديد عقده مع الفريق الأحمر.

وقال مدحت شلبي، في تصريحات تلفزيونية : "محمد الشناوي، حتى هذه اللحظة يرفض تجديد تعاقده مع الأهلي، والذي ينتهي بنهايةالموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأي نادي في يناير المقبل".

وأضاف: "كولر، وضع محمد الشناوي، في قائمة الفريق التي ستسافر إلى تونس غدًا الأربعاء، لخوض مباراة الترجي التونسي، أنا عارفإن الشناوي، سيتحمل المسؤولية وسيجلس على دكة البدلاء لمصطفى شوبير".

وتابع: "الكلام أنه سيتم تعديل عقد الشناوي، إذا لم يخرج للاحتراف".