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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عصام الشوالي يعلن توقعاته لمباراة الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا.. فيديو

الأهلي
الأهلي

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان :" عصام الشوالي يتوقع من سيكون صاحب "القاضية ممكن" في مباراة النهائي بين الأهلي والترجي: "يمكن رودريجو"".

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وقال المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي، إن مباراة الأهلي والترجي التونسي، في النهائي الأفريقية ستكون صعبة على الفريقين، وأنه الترجي يقدم مباريات قوية في الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أنه يتمنى فوز الترجي في المباراة الأولى واحد صفر، حتى يكون هناك ضغط كبير على الأهلي، وأن لاعبي الترجي سيقامون من أجل عدم تحقيق الأهلى هدف في المباراة الأولى في الترجي.

ورفض الرد على سؤال من سيفوز بالنهائي، وقال إن المباراة ستحسم في مباراة القاهرة، ودخل في حالة ضحك وقال إنه "من الممكن أن رودريجو يحقق هدف".

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