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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 330 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يتفقد أعمال توسعات محطة معالجة صرف الزرابي

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد أعمال توسعات محطة معالجة الزرابي

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال تنفيذ مشروع توسعات محطة معالحة صرف صحي الزرابي بأبوتيج "المرحلة الثانية" بطاقة 30 - 45 ألف م 3/ يوم بتكلفة 330 مليون جنيه.

 وذلك لخدمة 500 ألف نسمة من سكان لخدمة قرى مركز أبوتيج (باقور ونزلة باقور ودوينة والنخيلة بالإضافة إلى التصرفات الزائدة عن استيعاب المحطة القائمة والتي تستوعب تصرفات (مدينة أبوتيج وقرى الزرابي وأبو خرص ودكران والبلايزة) ضمن المرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة " المشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ التنمية في مصر.

 وتشارك كل أجهزة الدولة في تخطيط وتنفيذ المرحلة الأولى منه تنفيذًا لبرنامج الحكومة لاستهداف الفجوات التنموية في القرى الأكثر احتياجًا وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتنمية الصعيد وتوفير أسس ومتطلبات الحياة الكريمة لكل مواطن وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة .

 جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج والمهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، والمهندس صابر عبدالرؤوف مدير عام الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، والمهندسة وفاء أحمد سيد مدير عام تنفيذ الأعمال بالجهاز التنفيذى لفرع الهيئة والمهندس عصام عبدالظاهر القرن وكيل وزارة الاسكان بالمحافظة والمهندسة منى فرغلي مدير المكتب الفني لمديرية الاسكان والمهندس عمرو عبدالسلام نائب مدير فرع أسيوط بشركة المقاولون العرب ونفيسة عبدالسلام مسئول المشاركة المجتمعية بالمحافظة.


وبدأ المحافظ ومرافقوه زيارتهم للموقع بتفقد الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع توسعات محطة معالحة صرف صحي الزرابي بأبوتيج المرحلة الثانية ثم استمع إلى شرح من المهندس ناجح عبدالرحمن لمراحل تنفيذ المشروع ومكوناته والتي تشمل توسعات محطة معالجة الزرابي بطاقة استيعابية ٣٠ ألف م٣/يوم بتكلفة تقديرية ٣٣٠ مليون جنيه لخدمة قرى مركز أبو تيج (باقور ونزلة باقور ودوينة والنخيلة بالإضافة إلى التصرفات الزائدة عن استيعاب المحطة القائمة والتي تستوعب تصرفات مدينة أبو تيج وقرى الزرابي وأبو خرص ودكران والبلايزة) وبلغت نسبة التنفيذ 90% للأعمال المدنية و65% للأعمال الكهروميكانيكية.

 

كما تفقد المحافظ بعض مواقع العمل والتقى بالعاملين بالمشروع مشددًا على أهمية مراعاة جودة تنفيذ الأعمال وفقًا للمواصفات الفنية تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد وتوفير أسس ومتطلبات الحياة الكريمة لكل مواطن وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة، مشيدًا بجهود القيادة السياسية في المضي قدمًا في تنفيذ برامج التنمية.


وأشار محافظ أسيوط إلى أن المحافظة لديها خطة متكاملة لتوصيل الصرف الصحي لجميع القرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري والذي يستهدف إحداث تطوير شامل لكافة القطاعات الخدمية بالقرى وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحقيق تنمية حقيقية غير مسبوقة على أرض الواقع بإستثمارات عملاقة خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً مشيرًا إلى أن نسب تنفيذ مشروعات الصرف الصحي وصلت إلي نسب مرضية وذلك في إطار حرص المحافظة علي النهوض بمستوي الخدمات المقدمة وتطبيق مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة.

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يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

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أسيوط أخبار أسيوط “حياة كريمة “مبادرة حياه كريمة” محطة معالجة الصرف الصحى

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