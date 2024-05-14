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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد موقع إنشاء سوق حضري للماشية بقرية الزرابي بأبوتيج

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء سوق حضري للماشية

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط – خلال جولته الميدانية بمركز أبوتيج – أعمال إنشاء سوق حضري للماشية بقرية الزرابي على مساحة 5625 متر مربع ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول جزئيًا من البنك الدولي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي تستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية بدعم وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية .

جاء ذلك بحضور المهندس عصام عبدالظاهر القرن وكيل وزارة الاسكان بالمحافظة والدكتور محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج والمهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، والمهندسة منى فرغلي مدير المكتب الفني لمديرية الاسكان والمهندس صابر عبدالرؤوف مدير عام الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، والمهندسة وفاء أحمد سيد مدير عام تنفيذ الأعمال بالجهاز التنفيذي لفرع الهيئة ونفيسة عبدالسلام مسئول المشاركة المجتمعية بالمحافظة.


حيث تفقد المحافظ ومرافقوه الأعمال التي يجري تنفيذها بمشروع السوق الحضري للماشية على مساحة 5625 متر مربع على أرض أملاك دولة بقرية الزرابي، واستمع إلى شرح من المهندس عصام عبدالظاهر وكيل وزارة الاسكان عن مراحل انشاء السوق والتصميمات التي تمت له وفقًا لأحدث المواصفات ومعايير الجودة والذي سيصبح سوقًا حضريًا بديلًا من السوق القديم بمدينة أبوتيج.


وأكد محافظ أسيوط، على أهمية مشروع إنشاء سوق حضري للماشية بقرية الزرابي، تلبية لاحتياجات المواطنين، مؤكدًا أهمية التعاون والتكامل بين كافة القطاعات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة بما يحقق مردود إيجابي لدى المواطنين في تحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة محليًا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

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وأشار محافظ أسيوط إلى أن المشروعات النهائية التي سيجري تنفيذها بقرى ومراكز وأحياء المحافظة، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، تم اختيارها وفقًا لاحتياجات المواطنين والتي تتضمن "إنشاء وتطوير مواقف وأسواق حضرية ومجمعات تجارية" على أن يجري تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية والتي تشمل في مرحلتها الحالية 7 مشروعات بتكلفة تقديرية بلغت 555 مليون جنيه وتشمل مشروع إنشاء سوق ومجمع تجاري وإداري بمنطقة التمليك القبلي بمدينة الاربعين بحي غرب وانشاء سوق عمومي للخضار والفاكهة بمركز ومدينة البداري على مساحة 5 أفدنة وتطوير ورفع كفاءة منطقة مواقف نزلة عبداللاه بحي شرق مدينة أسيوط وإحلال وتجديد موقف سيارات مدينة الغنايم (الغنايم/أسيوط) على مساحة 1000 متر وإنشاء سوق حضري للباعة الجائلين بمدينة أبنوب على مساحة 550 متر وتطوير ورفع كفاءة الحارات والشوارع الضيقة بمنطقة الشيخة نفيسة وشارع نادي غرب البلد بحي غرب وإنشاء سوق ماشية بقرية الزرابي بمركز أبوتيج فضلاً عن تطوير التكتلات الاقتصادية "الرمان والنباتات الطبية العطرية" إضافة إلى تدعيم المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء بمعدات وأجهزة حديثة، معلنًا تقديم كافة أوجه الدعم لتنفيذ تلك المشروعات وتسريع وتيرة العمل لافتًا إلى أن الدولة المصرية تعمل بخطى سريعة نحو تنمية صعيد مصر فهي تضع هذ الملف على رأس أولوياتها للارتقاء بمستوي التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية بهدف توطين أهداف التنمية المستدامة من خلال التطوير المؤسسي ونظم العمل وتنمية القدرات المحلية لتصبح قادرة على إدارة التنمية وجذب الاستثمارات مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بالمشروعات الداعمة للاقتصاد المحلي من خلال أنشطة البرنامج والتي تعد مكونًا أساسيًا في عملية التنمية وذلك لأهميتها في توفير فرص العمل وتأثيرها على استدامة النمو.

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