عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بكرة في شبورة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

الشبورة
الشبورة

  أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد من بعد يوم الخميس التأثر بكتل هوائية صحراوية، وسيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة خلال فترة النهار.

txt

هل تتعرض القاهرة لعواصف رملية وترابية اليوم؟.. الأرصاد توضح

txt

رياح وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية في مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن الارتفاع في درجات الحرارة مستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل، أي من الجمعة المقبلة ولمدة أسبوع.

وحذرت من الشبورة المائية التي ستؤثر على الكثير من الطرق في صباح الغد، وعلى سائقي السيارات السير بسرعات منخفضة، وطالبت من المواطنين بارتداء الملابس الخريفية خلال فترة الليل ومتابعة النشرات الجوية بشكل يومي.  

 

 وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على المحافظات:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 29 18
العاصمة الادارية 30 17
6 اكتوبر 29 16
بنهــــا 28 17 
دمنهور 27 16
وادى النطرون 29 16
كفر الشيخ 28 18
المنصورة 28 17 
الزقازيق 29 18 
شبين الكوم 28 17
طنطا 28 17
دمياط 24 19 
بورسعيد 25 18
الإسماعيلية 30 17
السويس 29 18
العريش 26 18
رفح 25 17
رأس سدر 30 21
نخل 27 14 
كاترين 25 12
الطور 28 20
طابا 27 19
شرم الشيخ 32 22
الاسكندرية 25 16
العلمين 24 15
مطروح 23 16
السلوم 25 15
سيوة 29 14
رأس غارب 31 22
الغردقة 31 22
سفاجا 32 23
مرسى علم 31 23
شلاتين 32 23
حلايب 29 24
أبو رماد 31 23 
رأس حدربة 29 24
الفيوم 30 17
بني سويف 30 17
المنيا 31 18
أسيوط 30 17
سوهاج 32 20
قنا 34 22 
الأقصر 34 21
أسوان 35 22
الوادى الجديد 32 19
أبوسمبل 35 23

 

الأرصاد الجوية درجات الحرارة الشبورة بيان بدرجات الحرارة المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميدو يوجه التحية لـ محمود الخطيب على هذا الأمر

مش هتلمسني غير لو موتني.. شقيقة فتاة أوبر تكشف مفاجأة عن الواقعة

قرارات النيابة في محاولة خطف فتاة أوبر نبيلة عوض للاعتداء عليها| تعرف عليها

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء

عصام الشوالي يعلن توقعاته لمباراة الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا.. فيديو

إجراء عاجل من التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2024

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024

انفراد.. قـ ـاتل جواهرجي بولاق يكشف تفاصيل ما بعد جريمته

ترشيحاتنا

القبض على صاحب شركة محكوم عليه بالسجن 106 سنوات بالجيزة

مواجهة الحسم.. التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي وتوتنهام

الصحف الاماراتية اليوم| بلينكن يصل إلى أوكرانيا في زيارة غير معلنة.. أنباء عن توغل دبابات إسرائيلية في مناطق سكنية شرق رفح.. قطر: العملية الإسرائيلية برفح أعادتنا للوراء في مفاوضات الهدنة

محامي ضحية صاصا: 100 جمل أو ألف دينار ذهب دية شرعية للتصالح

حماية المستهلك: نشن حملات رقابية لمتابعة انخفاض الأسعار ووزن الرغيف السياحي| خاص

نصاب يستولى على 50 مليون جنيه من مواطنين بالقليوبية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نانسي صلاح في إطلالة جديدة على البحر

إشارات صامتة يرسلها جسدك لتعزز ثقتك بنفسك| تفاصيل

نص مقلية ومقرمشة .. تخزين البطاطس بطريقة البوم فريت

بعد رفع اسمها من قوائم الممنوعين من السفر.. نسرين طافش بحالة نشاط بمصر

فيديو

في عيد ميلاده 84.. سر الانسجام الفني بين يسرا وعادل إمام

بسبب زوجته.. سجن صاحب صورة الفستان المثير للجدل

المال والنفوذ .. أشرف زكي وطارق الشناوي في قسم الشرطة بسبب روجينا.. فيديوجراف

الأقوى منذ 20 عاما.. العاصفة الشمسية تصل مرحلتها الخامسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-