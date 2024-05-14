بكرة في شبورة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد من بعد يوم الخميس التأثر بكتل هوائية صحراوية، وسيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة خلال فترة النهار.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية في مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن الارتفاع في درجات الحرارة مستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل، أي من الجمعة المقبلة ولمدة أسبوع.

وحذرت من الشبورة المائية التي ستؤثر على الكثير من الطرق في صباح الغد، وعلى سائقي السيارات السير بسرعات منخفضة، وطالبت من المواطنين بارتداء الملابس الخريفية خلال فترة الليل ومتابعة النشرات الجوية بشكل يومي.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على المحافظات:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 29 18

العاصمة الادارية 30 17

6 اكتوبر 29 16

بنهــــا 28 17

دمنهور 27 16

وادى النطرون 29 16

كفر الشيخ 28 18

المنصورة 28 17

الزقازيق 29 18

شبين الكوم 28 17

طنطا 28 17

دمياط 24 19

بورسعيد 25 18

الإسماعيلية 30 17

السويس 29 18

العريش 26 18

رفح 25 17

رأس سدر 30 21

نخل 27 14

كاترين 25 12

الطور 28 20

طابا 27 19

شرم الشيخ 32 22

الاسكندرية 25 16

العلمين 24 15

مطروح 23 16

السلوم 25 15

سيوة 29 14

رأس غارب 31 22

الغردقة 31 22

سفاجا 32 23

مرسى علم 31 23

شلاتين 32 23

حلايب 29 24

أبو رماد 31 23

رأس حدربة 29 24

الفيوم 30 17

بني سويف 30 17

المنيا 31 18

أسيوط 30 17

سوهاج 32 20

قنا 34 22

الأقصر 34 21

أسوان 35 22

الوادى الجديد 32 19

أبوسمبل 35 23