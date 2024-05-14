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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طقس اليوم

هل تتعرض القاهرة لعواصف رملية وترابية اليوم؟.. الأرصاد توضح

عواصف
عواصف

 طقس اليوم.. أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد أجواء ربيعية، على معظم المحافظات، وأن درجات الحرارة في فترة النهار تعتبر حول المعدلات الطبيعية، والقاهرة الكبرى تسجل بين الـ 28 و29 درجة.

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وأضافت « عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، أن البلاد تتأثر بكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، وتلك الكتل تتسبب في اعتدال حالة الجو.

ولفتت إلى أن الطقس في فترة النهار ربيعي، وأنه في فترة الليل سيكون هاك برودة وتستمر حتى الصباح الباكر، وأن ذلك بسبب سرعات الرياح التي تتراوح بين 30 لـ 40 كيلو على الساعة.

طقس اليوم.. وأشارت إلى أن اليوم هناك عواصف رملية وترابية على بعض المناطق في جنوب سيناء فقط، ولن تصل لـ القاهرة، وأن اعتدال درجات الحرارة سيستمر حتى يوم الخميس المقبل.

طقس اليوم ودرجات الحرارة

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على المحافظات:


المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 29 18
العاصمة الادارية 30 17
6 اكتوبر 29 16
بنهــــا 28 17 
دمنهور 27 16
وادى النطرون 29 16
كفر الشيخ 28 18
المنصورة 28 17 
الزقازيق 29 18 
شبين الكوم 28 17
طنطا 28 17
دمياط 24 19 
بورسعيد 25 18
الإسماعيلية 30 17
السويس 29 18
العريش 26 18
رفح 25 17
رأس سدر 30 21
نخل 27 14 
كاترين 25 12
الطور 28 20
طابا 27 19
شرم الشيخ 32 22
الاسكندرية 25 16
العلمين 24 15
مطروح 23 16
السلوم 25 15
سيوة 29 14
رأس غارب 31 22
الغردقة 31 22
سفاجا 32 23
مرسى علم 31 23
شلاتين 32 23
حلايب 29 24
أبو رماد 31 23 
رأس حدربة 29 24
الفيوم 30 17
بني سويف 30 17
المنيا 31 18
أسيوط 30 17
سوهاج 32 20
قنا 34 22 
الأقصر 34 21
أسوان 35 22
الوادى الجديد 32 19
أبوسمبل 35 23

 

الأرصاد الأرصاد الجوية درجات الحرارة عواصف رملية وترابية عواصف رملية المحافظات طقس اليوم أخبار طقس اليوم

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