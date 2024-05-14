الفراخ بـ 75 جنيها.. هذا السبب يتحكم في سعر اللحوم والدواجن بالأسواق| تفاصيل

اعتاد المواطن المصري في الآونة الأخيرة على تذبذب أسعار السلع الغذائية، أهمها اللحوم والدواجن، التي ارتفعت أسعارها بشكل كبير ومنها تنخفض قليلاً وتعود للزيادة من جديد، وهو الأمر الذي اهتمت به الحكومة المصرية محاولة توفير السعر المناسب للمواطنين لتخفيف العبء عنهم.

العنصر الأساسي لتحديد سعر اللحوم والدواجن

أوضح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، سبب ارتفاع أسعار الدواجن واللحوم في الأسواق، رغم أن كيلو الفراخ في المزرعة يبلغ 75 جنيهًا، قائلاً إن الأمر يتوقف على عناصر التكلفة، والتي يكون جزء منها مرتبطا بالدولار، وجزء مرتبطا بالإنتاجية وآخر مرتبط بالاستهلاك والعرض والطلب.

أشار وزير الزراعة، في مداخلة تليفزيونية، إلى أن السعر العادل للحوم يحكمه عناصر التكلفة أيضًا، إلى جانب اختلاف السعر من مكان لمكان ومن بائع لآخر مثلها مثل باقي السلع، منوهًا عن أن الدولة المصرية تغطي 55% من احتياجات المواطنين المصريين من اللحوم.

أضاف السيد القصير أن تكلفة اللحوم لها دور في تحديد الأسعار، وأن الدولة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير كافة احتياجات المواطنين من اللحوم استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.

أكد وزير الزراعة على أن ملف الأمن الغذائي شهد دعمًا غير مسبوق من القيادة السياسية، في ظل أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وكافة الأزمات التي مرت على مصر والعالم.

سعر اللحوم في منافذ لحوم الوطنية 2000

سعر اللحمة البقري 280 جنيهًا للكيلو.

سعر البوفتيك والاستيك 325 جنيهًا للكيلو .

سعر الكبدة الطازجة 285 جنيهًا للكيلو .

سعر اللحم وش فخدة 300 جنيه.

سعر الموزة 295 جنيهاً للكيلو.

سعر عرق الفلتو 350 جنيهًا

سعر اللحوم البقري

يتراوح سعر كيلو اللحم البلدي بين 300 و320 جنيها.

يتراوح سعر كيلو اللحم الكندوز بين 320 و350 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو اللحم الجملى بين 300 و330 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن بين 380 و420 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو اللحم البتلو بين 350 و400 جنيه.

سعر اللحوم في وزارة التموين

سجّل سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة نحو 280 جنيهًا.

ووصلت أسعار اللحوم السودانية المجمدة إلى نحو 160 جنيهًا للكيلو.

وسجّلت أسعار اللحوم السودانية الطازجة اليوم نحو 225 جنيهًا للكيلو.

منافذ وزارة الزراعة

بلغ سعر كيلو السجق نحو 225 جنيهًا.

سجّل أسعار اللحم الضأن 350 جنيهًا.

وصل سعر كيلو الكبدة لمستوى 290 جنيهًا

وسجّل سعر كيلو اللحم المفروم نحو 290 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة اليوم نحو 290 جنيهًا.

يرصد صدى البلد في هذا التقرير أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء، في مصر، في المزارع والأسواق.

أسعار الدواجن

وكانت أسعار الدواجن قد تراجعت بقوة بداية الشهر الجاري، متأثرة بتراجع أسعار مدخلات الإنتاج بعد تحديد سعر عادل للجنيه والقضاء نهائيا على السوق السوداء.

وهبطت أسعار الدواجن بأكثر من 20 جنيها في الكيلو واحد، مقارنة بأسعار الشهر الماضي.

وشهد سعر الدواجن اليوم الثلاثاء 14-5-2024، هدوء نسبيا مقارنة بأسعار بداية الأسبوع الماضي مسجلة 80 جنيها في المزرعة.

وشهدت أسعار الدواجن حالة من التذبذب ما بين هبوط وصعود الفترة الماضية، بعد أن شهدت ارتفاعًا كبيرًا منذ نهاية الشهر الماضي.

وأكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه وسط الأزمات والتحديات غير المسبوقة، لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض.

وقال ثروت الزيني، في تصريحات تليفزيونية: “لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض”.

وسجّل سعر الدواجن البيضاء اليوم في المزرعة نحو 76 جنيها للكيلو، على حسب بُعد المزرعة عن الأسواق.

وسجل سعر الوراك من 90 إلى 95جنيها.

سعر الكبد والقوانص 100 جنيه.

كيلو الهياكل بـ 50 جنيها.

سعر جوز الحمام 140 جنيهًا.

سعر البط 140 جنيهًا.

سعر الأرانب 120 جنيهًا.

سعر البيض اليوم

سجل سعر طبق البيض الأبيض في المزرعة 115 الأسواق بين 125 و130 جنيهًا للطبق.

وسجّل سعر طبق البيض الأحمر 120 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بنحو 130 جنيهًا.

وسجّل سعر البيض البلدي 125 جنيهًا للطبق، ليصل إلى المستهلك متراوحًا بين 135 جنيهًا.

سعر الدواجن للمستهلك

تراوحت أسعار الدواجن البيضاء اليوم في الأسواق ما بين 82 إلى 87 جنيها للكيلو الواحد.

سعر الكتكوت اليوم

سعر الكتكوت اليوم على مستوى جميع الأنواع:

سعر كتكوت أبيض أهالي 27 جنيهًا.

سعر كتكوت أبيض شركات 30 جنيهًا.

سعر كتكوت ساسو سجّل 16 جنيهًا.

سعر كتكوت بلدي 10 جنيهات.

سعر كتكوت رزي 15 جنيهًا.

بورصة الدواجن

سجّل سعر الدواجن البيضاء اليوم 78 جنيهًا للكيلو في المزرعة لتصل إلى المستهلك متراوحة بين 82 و85 جنيهاً للكيلو.

سعر الدواجن الساسو سجل 88 جنيهًا ليصل إلى المواطن بنحو 105 جنيهات

وسعر الدواجن البلدي حر 110 جنيهات للكيلو في المزرعة.