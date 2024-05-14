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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: متابعة مستمرة لملف التصالح وتبسيط الإجراءات على المواطنين

سكرتير مساعد أسيوط
سكرتير مساعد أسيوط يتفقد سير تلقي طلبات التصالح

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار متابعة المراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات التصالح من المواطنين وتقديم سبل الدعم بجانب تعريف المواطنين بالمستندات المطلوبة للتصالح من خلال لوحات إرشادية داخل مقرات تلقي الطلبات لتخفيف العبء وتوفير الوقت والتسهيل على المواطنين في استيفاء أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وفي إطار المتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.


وتنفيذًا لتكليفات محافظ أسيوط تفقد عدلي أبو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظة بتفقد المركز التكنولوجي لمركز ديروط لمتابعة سير العمل واستقبال طلبات التصالح من المواطنين والتأكد من تقديم كافة التسهيلات الممكنة وتذليل العقبات أولًا بأول وفقًا للقانون الجديد، كما التقى عددًا من المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح واطمأن منهم على انتظام سير الإجراءات.


وأشار المحافظ إلى أنه أصدر تعليماته بتبسيط كافة الاجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، مؤكدًا أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل مركز وحي على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

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كانت محافظة أسيوط قد وجهت عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" راغبي التصالح في مخالفات البناء بمراعاة استيفاء المستندات المطلوبة لتسهيل عملية التصالح في مخالفات البناء كما أطلقت المحافظة عن طريق إدارة الإعلام حملة توعوية بعنوان "اتصالح وقنن وضعك" لتوعية المواطنين بقانون التصالح الجديد والتسهيلات التى يقدمها للمواطنين الجادين وكيفية التقدم بطلبات التصالح والمستندات المطلوبة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء ورسوم الفحص وسوم جدية.

كما خصصت بعض الخطوط الساخنة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والرد على استفساراتهم وشكواهم بخصوص منظومة التصالح والتعدى على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء وهي ارقام الخطوط الساخنة الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) ورقم (2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي ( واتس اب - تليجرام) على مدار 24 ساعة على رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها .

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أسيوط أخبار أسيوط تلقي طلبات التصالح طلبات التصالح على مخالفات البناء المركز التكنولوجي

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