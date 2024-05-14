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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الإنتاج الحربي يبحث موقف تنفيذ العقود الخاصة بعدد من المشروعات

وزير الإنتاج الحربي
وزير الإنتاج الحربي يبحث موقف تنفيذ العقود الخاصة

اجتمع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربي، مع عدد من المسئولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي.

 جاء ذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة ‏الإدارية الجديدة بالحي الحكومي.

أكد  المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، أنه تم خلال الاجتماع متابعة موقف تنفيذ العقود الخاصة بعدد من المشروعات المنوطة الوزارة بتنفيذها، مضيفاً أنه تم خلال الاجتماع إجراء تقديم نظري تضمّن الموقف التنفيذي للعقود الموقعة مع عدد من شركات الإنتاج الحربي لتنفيذ مشروعات ببعض الوزارات والمحافظات، وتم مراجعة إجراءات التعاقد بهذه العقود للوقوف على توقيتات التنفيذ ومعوقات عدم الانتهاء من تنفيذ بعضاً من هذه المشروعات في التوقيتات المحددة لها طبقاً للتعاقد للحفاظ على حقوق الطرفين.

وشدد وزير الإنتاج الحربي، خلال الاجتماع  على ضرورة الحرص لتنفيذ العقود الموقعة في التوقيتات المحددة بالمستوى الذي يليق بمكانة الإنتاج الحربي ووضع الحلول الناجزة لأي معوقات قد تطرأ خلال العملية الإنتاجية بل ووضع الخطط الاستباقية التي تحد من حدوث أية مشكلات، والتواصل الفوري مع مركز إدارة الأزمات بديوان عام الوزارة حال طرأت أية أزمة للعمل على حلها بأسرع وقت ممكن.

وأصدر الوزير بالاجتماع توجيهات تتعلق بوجوب مراعاة الدقة فى إعداد دراسات ما قبل التعاقد على تنفيذ المشروعات والإلتزام بأقصى درجات الاحترافية فى إدارة ملفات الاستثمار وإعداد العقود التي يتم إبرامها ما بين وزارة الإنتاج الحربي والجهات التابعة ومختلف الجهات الخارجية سواء المحلية أو الأجنبية.

بدوره صرّح المستشار الإعلامى لوزير الإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى باسم الوزارة محمد عيد بكر أن الوزير "محمد صلاح" وجّه بأهمية السعي إلى جذب استثمارات جديدة لتنفيذ شراكات في مختلف المجالات سواء العسكرية أو المدنية.

حضر اللقاء كل من المهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس طارق داود بالإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير والمهندس أحمد شكري رئيس القطاعات الفنية بالهيئة والمهندس أشرف حلمي رئيس قطاعات المشروعات والمهندس عمرو عبد المنعم رئيس القطاع الاقتصادي والمهندس حازم هيكل رئيس القطاع المالي والمهندس إيهاب نبيل قطاع المشروعات.

الانتاج الحربى العاصمة الإدارية الجديدة المشروعات الاستثمار القومية للإنتاج الحربي

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