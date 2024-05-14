البنتاجون: وزير الدفاع الأمريكي أكد لنظيره المصري التزام الولايات المتحدة بأمن الشرق الأوسط

أكد البنتاجون، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره المصري تناول مجمل الأوضاع في قطاع غزة والشرق الأوسط، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .

وقال البنتاجون، إن أوستن أكد لنظيره المصري التزام الولايات المتحدة بأمن الشرق الأوسط وأمن مصر في مواجهة التهديدات الإقليمية.

وأضاف البنتاجون :" نواصل التشاور مع شركائنا في المنطقة بمن فيهم إسرائيل ومصر لضمان فتح المعابر البرية إلى قطاع غزة".

وتابع البنتاجون:" نريد أن نرى المعابر البرية مفتوحة أمام المساعدات لقطاع غزة وأن نرى زيادة في معدل إيصال المساعدات".