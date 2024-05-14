مصدر مسئول: على إسرائيل تحمل مسئوليتها كسلطة احتلال تجاه مواطني غزة

أكد مصدر مسؤول، أنه على إسرائيل تحمل مسؤوليتها كسلطة احتلال تجاه مواطني قطاع غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .

وقال مصدر مسؤول، إن إسرائيل لديها عدد من المعابر البرية مع قطاع غزة يجب عليها فتحها لإدخال مواد الإغاثة وتسهيل حركة موظفي المنظمات الدولية منها.

وأضاف مصدر مسؤول، أن إسرائيل هي من تحاصر قطاع غزة وتعيق خروج موظفي الإغاثة والأمم المتحدة وتقوم بتجويع أكثر من مليوني فلسطيني.

وتابع مصدر مسؤول:" إسرائيل تسعى لتحميل مصر مسؤولية عدوانها على قطاع غزة واحتلالها لمنفذ رفح وإذا كانت ترغب في فتح المنفذ فعليها الانسحاب منه ووقف عمليتها العسكرية هناك".