أقل بكثير من المطلوب.. الخارجية الأمريكية: دخول 50 شاحنة مساعدات إلى غزة

قالت الخارجية الأمريكية أنها تحتاج بذل المزيد من الجهد لإخراج مواطنيها من غزة.

وتابعت الخارجية الأمريكية: لاحظنا دخول 50 شاحنة إلى غزة يوم 12 مايو وهذا أقل بكثير من المطلوب.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت محكمة العدل الدولية في لاهاي، أنها ستعقد جلسات استماع علنية يومي الخميس والجمعة بشأن الطلب العاجل الذي تقدمت به جنوب أفريقيا لإصدار أوامر بوقف إطلاق النار في أعقاب عملية جيش الاحتلال الإسرائيلي في رفح، وهو الطلب الذي انضمت إليه مؤخرا مصر وتركيا.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إنه في إسرائيل، لم يقرروا حتى الآن ما إذا كانوا سيشاركون في جلسات الاستماع بلاهاي.