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إلهام أبو الفتح
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فن وثقافة

مي سليم: سعيدة بأول تعاون فني مع أحمد الفيشاوي| خاص

مي سليم
مي سليم

أعربت الفنانة مي سليم عن سعادتها بأول مشاركة فنية مع الفنان أحمد الفيشاوي بفيلم “بنقدر ظروفك” والذى من المقرر أن يطرح قريبًا فى دور العرض السينمائية.

وقالت مي سليم لـ"صدي البلد"، إنها سعيدة بالتعاون الأول مع أحمد الفيشاوي، ومحمد محمود ضمن أحداث الفيلم.

وأضافت مي سليم، أن الفيلم مختلف لأنه يناقش الظروف الإجتماعية والإقتصادية الذى نعيشها ولكن على الطريقة الكوميدية، بالإضافة لوجود طابع رومانسي بسبب طبيعة علاقتها بأحمد الفيشاوي وخلالها يعيشيا قصة حب منذ الطفولة خلال أحداث الفيلم.

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ويستعد أبطال فيلم "بنقدر ظروفك" بطولة أحمد الفيشاوي، لينضم للأفلام المنافسة في دور العرض السينمائي الأربعاء الموافق 22 مايو، للمنافسة به في شباك التذاكر.


قصة فيلم بنقدر ظروفك
تدور أحداث فيلم بنقدر ظروفك في إطار من الكوميديا والرومانسية، يعيش حسن وملك في حارة فقيرة يتغذى أهلها على أرجل وهياكل الدجاج، حيث يتناول الفيلم قضية غلاء الأسعار واﻻحتكار وجشع التجار وما نتج عنه من صعوبات الحياة المعيشية.

أبطال فيلم بنقدر ظروفك
فيلم بنقدر ظروفك يشارك في بطولته كل من أحمد الفيشاوي، مي سليم، نسرين طافش، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة، تأليف سمير النيل، إخراج أيمن مكرم.

يذكر أن آخر أعمال مي سليم مسلسل "المداح - أسطورة العودة" بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، دياب، حمزة العيلي، تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، إنتاج "سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان"، إخراج أحمد سمير فرج.

كما شاركت في مسلسل" سر إلهي" بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدي، رنا رئيس، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

 

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