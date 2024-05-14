عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إبراهيم عيسى: مشروع "مستقبل مصر" عملاق ومن أكبر المنجزات خلال الفترة الأخيرة|فيديو

الإعلامي إبراهيم
الإعلامي إبراهيم عيسى

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن مشروع "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" من أكبر المشروعات والمنجزات خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أنه تابع المشروعات التي تم الإعلان عنها بهذا المؤتمر بالأمس وهي مشروعات عملاقة وممتازة ومهمة للغاية.

وأوضح " إبراهيم عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه رغم أن هناك أصوات كثيرة ومهمة تتحدث عن أولويات المشروعات في مصر، وما هو المشروع الأهم في التنفيذ والمشروعات الأخرى التي كان يجب أن يتم تأجيلها، مؤكدًا أن هناك مشروعات كبرى تحدث في الدولة، ويجب أن يكون هناك عليها إجماع وطني حتى من المعترضين على بعض الأمور.

وشدد   إبراهيم عيسى على أن هناك مشروعات عملاقة خصوصًا في مجال الري والزراعة والعمران وهي عملاقة لا يجب للعين الناقدة أو حتى المحايدة أن تغفل هذه المشروعات وتلمس إيجابياتها، متابعًا: "هناك مشروعات كبرى تنفذها الدولة خلال الفترات الأخيرة"، مؤكدًا أن هذه المشروعات توفر العديد من المحاصيل الزراعية للدولة المصرية.

إبراهيم عيسى مصر القاهرة المحاصيل الزراعية مستقبل مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لماذا نهى النبي عن الدفن ليلا وهل يخاف الميت من الظلام؟ أسرار البرزخ

اعترافات جريئة لسائق أوبر المتهم بمحاولة الاعتداء على فتاة التجمع

تعافي سعر الذهب عالميا.. ومفاجأة في قيمته بمصر الآن

بإطلالة جذابة.. زوجة لاعب الأهلي السابق تستمتع بالإجازة الصيفية على البحر

مسكن للصداع شهير.. تحذير عاجل من هيئة الدواء حول انتشار أصناف مغشوشة

قرار مهم من المالية بشأن مرتبات شهر يونيو 2024

بيان رسمي من أوبر عن محاولة اغتص.اب سيدة التجمع.. تفاصيل

لماذا نهى النبي عن نتف الشيب الأبيض من الشعر؟ هذا ما يفعله بصاحبه يوم القيامة

ترشيحاتنا

استعرض القوة وقتـ ل شقيقين.. قرار عاجل بشأن تشكيل عصابي ببولاق الدكرور

سيد علي ينفعل ويُطالب بالحفاظ على «شرف العرب» الخميس القادم|فيديو

حزب الله يعرض مشاهد من استهداف منطقة تجسس في موقع إسرائيلي |فيديو

شهيدان في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة بمحيط مدينة صور جنوبي لبنان

الصومال تعرب عن امتنانها للتضامن العربي ضد إثيوبيا ومذكرة التفاهم الباطلة

جامعة عين شمس تصدر تعليمات بشأن تطبيق قواعد الرأفة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد| إعصار يضرب بلدة أمريكية ويتسبب في خسائر فادحة

روتانا تنشر بيانًا بخصوص تطورات الأزمة مع شيرين عبد الوهاب

سر تصرفات كبار السن الغريبة وكثرة المشاكل.. أخصائي طب الشيخوخة يوضح

اكتشاف جسمين أكبر من جبل إيفرسيت داخل نواة الأرض .. تفاصيل

فيديو

‎فتاة أوبر نبيلة عوض.. تفاصيل محاولة خطـ.فها والعثور عليها وسط الصحراء

تامر حسني يمازح باسم سمرة فى أول يوم من تصوير فيلم "ري ستارت"

حبي للسينما مقدس.. رئيسة تحكيم مهرجان كان تلقي خطابا في حفل الافتتاح

فاجأت جمهورها بـ الليلة حلوة.. فنانة مصرية تتّهم روبي بالسرقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-