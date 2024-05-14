إبراهيم عيسى: مشروع "مستقبل مصر" عملاق ومن أكبر المنجزات خلال الفترة الأخيرة|فيديو

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن مشروع "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" من أكبر المشروعات والمنجزات خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أنه تابع المشروعات التي تم الإعلان عنها بهذا المؤتمر بالأمس وهي مشروعات عملاقة وممتازة ومهمة للغاية.

وأوضح " إبراهيم عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه رغم أن هناك أصوات كثيرة ومهمة تتحدث عن أولويات المشروعات في مصر، وما هو المشروع الأهم في التنفيذ والمشروعات الأخرى التي كان يجب أن يتم تأجيلها، مؤكدًا أن هناك مشروعات كبرى تحدث في الدولة، ويجب أن يكون هناك عليها إجماع وطني حتى من المعترضين على بعض الأمور.

وشدد إبراهيم عيسى على أن هناك مشروعات عملاقة خصوصًا في مجال الري والزراعة والعمران وهي عملاقة لا يجب للعين الناقدة أو حتى المحايدة أن تغفل هذه المشروعات وتلمس إيجابياتها، متابعًا: "هناك مشروعات كبرى تنفذها الدولة خلال الفترات الأخيرة"، مؤكدًا أن هذه المشروعات توفر العديد من المحاصيل الزراعية للدولة المصرية.