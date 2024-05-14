رشاد عبد الغني: مستقبل مصر الزراعي نقلة للاقتصاد ويوفر الآلاف من فرص العمل

أشاد رشاد عبد الغني القيادي بحزب مستقبل وطن، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، المرحلة الأولى من موسم الحصاد لمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن هذا المشروع يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية وتعظيم فرص الإنتاج وتوفير منتجات زراعية بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين وسد الفجوة بين الإنتاج والاستيراد.



وأضاف عبد الغني في بيان اليوم، أن مشروعات جهاز مستقبل مصر من خير الدولة وتحمل الخير للبلاد دولة ومواطنين، مؤكدا أن هذا المشروع كواحد من أكبر وأضخم المشروعات المصرية يعزز من قوة الإنتاج ويوفر الآلاف من فرص العمل للمواطنين، ويدعم الاقتصاد الوطني بما توفره من طاقة إنتاجية كبيرة تعزز من الصادرات المصرية.



وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن إلى أن المشروع يعد بمثابة نقلة قوية للاقتصاد المصري، كونه ينتج العديد من المحاصيل الزراعية الهامة مثل القمح والذرة والصويا وبنجر السكر، لافتا إلى أنه على الرغم من التحديات المائية التي تواجهها مصر، إلا أن إدارة المشروع نجحت في توفير الكميات اللازمة من المياه لزراعة المساحات المستصلحة في المشروع وإنشاء العديد من الصوامع التي تستوعب زراعة 800 ألف فدان.



ونوّه عبد الغني بأن نجاح المشروع كشف دور القطاع الخاص القوي في الاستثمار وأهمية وجوده لما يحمله من خبرة وكفاءة في إطلاق المشروعات التنموية الضخمة بما يخدم تنمية المجتمع ككل وتحقيق الأفضل استثماريا واقتصاديا للبلاد، لافتا إلى أن المشروع يهدف إلى خفض الواردات المصرية وزيادة الصادرات وبالتالي خفض العجز في الميزان التجاري، بجانب الحماية من ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل كبير .