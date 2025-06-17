نشر الأغنية بحسن نية.. أقوال بهاء سلطان في واقعة أغنية دون ترخيص

في تطور جديد أثار اهتمام الوسط الفني، مثل المطرب بهاء سلطان أمام نيابة مصر الجديدة للتحقيق معه في واقعة نشر أغنية دون الحصول على ترخيص رسمي، إلى جانب اتهامه بعدم سداد مستحقات مالية تتعلق بإنتاج الأغنية.

وبعد الاستماع لأقواله، قررت جهات التحقيق صرفه من سرايا النيابة دون توجيه اتهام رسمي في الوقت الراهن، لحين استكمال التحقيقات، وأكد بهاء سلطان، خلال التحقيقات، أن نشر الأغنية تم بحسن نية، وأنه لم يكن يقصد مخالفة القوانين المنظمة للعمل الفني، مشيرًا إلى وجود خلاف تعاقدي قيد الحل مع جهة الإنتاج المعنية.

وكانت أمرت جهات التحقيق المختصة بمصر الجديدة، بصرف المطرب بهاء سلطان من سرايا النيابة، بعد الاستماع لأقواله في البلاغ المقدم ضده بشأن إصدار ونشر أغنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون الحصول على ترخيص قانوني.

وكان المطرب قد مثل أمام النيابة في إطار التحقيقات التي باشرتها بشأن اتهامه بعدم سداد مصروفات إنتاج أغنية، بالإضافة إلى عدم استيفاء إجراءات الترخيص الخاصة بها، وذلك عقب تداول الأغنية بشكل واسع عبر منصات السوشيال ميديا.

وكانت الواقعة قد أثارت اهتمامًا كبيرًا عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل، قبل أن تنتهي اليوم بقرار النيابة بإخلاء سبيل المطرب دون توجيه اتهام رسمي في الوقت الحالي، لحين استكمال الفحص الفني والإجراءات القانونية ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية.