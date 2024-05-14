سفير مصر الأسبق بتل أبيب: إسرائيل أخلت بالتزاماتها.. وفشلت بإدارة الحرب |فيديو

أكد السفير عاطف سيد الأهل، سفير مصر الأسبق في تل أبيب، أنه من المفترض أن محور فيلادلفيا بالمنطقة "د" وقبل الدخول فيه لابد الاستئذان أولًا من مصر، موضحًا أنه جرى العرف في التعامل على أن مصر عندما تدخل أي جزء من المناطق لابد أن يكون هناك تنسيق، مشددًا على أنه من المفترض أن يكون في منطقة محور فيلادلفيا 3 كتائب إسرائيلية فقط.

وأوضح "الأهل"، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي ام سي"، المُذاع عبر شاشة "دي ام سي"، أن إسرائيل أخلت بالتزاماتها في هذا الأمر، مؤكدًا أنه يرى أن إسرائيل منذ الـ7 من أكتوبر حتى الآن أخلت بالعديد من الأمور، وإسرائيل أخلت بالعديد من الأمور فيما يتعلق بمصر، وبعد الحرب لابد يكون هناك جلسة عن الأخطاء التي حدثت في الحرب.

وأشار إلى أن إسرائيل في مرحلة فوران ومرحلة انتقام وتعيش فشل ذريع وليس هناك أي مسئول لديه القدرة على اتخاذ أي قرار، مؤكدًا أن الوحيد القادر على اتخاذ القرار بوقف الحرب في قطاع غزة هو رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو ولكن غير قادر بحكم وضعه الآن وجرائمه التي ارتكبها، مؤكدًا أن نتنياهو لديه قناعة أنه في حالة دخوله الانتخابات سيفوز وهي قناعته ومن الممكن أن يخرج من هذه الحرب من نصر مزيف بالقبض على أحد مسئولي حماس.