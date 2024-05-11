بعد الجدل بشأنه .. مصادر مطلعة تكشف تفاصيل هامة عن محور فيلادلفيا

كشفت مصادر للقاهرة الإخبارية تفاصيل هامة بشأن محور فيلادلفيا .

وقالت: إنه تم تحديد المناطق والتنسيق بقطاع غزة فيما بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لوجود قوات إسرائيلية ومستوطنات داخل القطاع وقتها.

وأضافت الآليات العسكرية الإسرائيلية كانت تتحرك على هذا المحور في إطار تأمين الحدود بين قطاع غزة ومصر قبل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع عام ٢٠٠٥.

وتابعت: معظم الآليات كانت ناقلات جند M113 وسيارات جيب وتحركت خلال الانتفاضة الثانية عام 2000 على هذا المحور دبابات ميركافا.

وأضافت :" امتنع الجيش الإسرائيلي عن التواجد بالمحور عقب الانسحاب من قطاع غزة لعدم إثارة الجانب الفلسطيني وتم الاتفاق على زيادة أعداد العناصر الأمنية المصرية بالمنطقة الحدودية لتأمينها".