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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مساعد الخارجية الأسبق: الأمن القومي الأمريكي يتعلق ببقاء إسرائيل واستنزاف القدرات العربية|فيديو

السفير جمال بيومي
السفير جمال بيومي

أكد السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنه لم يحدث من إسرائيل ولا مرة أن نفذت قرارات من الأمم المتحدة ولم تنفذ الاتفاق الموقعة عليه في أوسلو مع ياسر عرفات، موضحًا أن إسرائيل زرعت منذ أن جاء نابليون إلى المنطقة وهدف إسرائيل استنزاف القدرات العربية والعميل الأول للمصالح الغربية.

وأضاف جمال بيومي، خلال لقاء عبر زووم ببرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، على قناة دي إم سي، أن الولايات المتحدة في هذا الملف تسمع منها الشيء وعكسه، مؤكدًا أن الأمن القومي الأمريكي يتعلق ببقاء إسرائيل لكي تظل عميلاً للغرب والرأي العام المعترض على انتهاكات إسرائيل هناك هو إنساني فقط وقدرته المؤثرة مش كبيرة.

وتابع: "مصلحة نتنياهو استكمال الحرب.. ويوم ما تقف نتنياهو يحضر شنطته ويروح السجن لأنه متهم في قضيتين.. فمن مصلحة صنّاع السلاح الأمريكية والعالمية أن تظل الاستنزافات لأنهم يبيعون أسلحة بمليارات الدولارات لهذه المنطقة، وهناك مصالح من صناعة السلاح ولا هدف من هذه الحروب إلا بيع السلاح والترويج للأسلحة".

إسرائيل الأمم المتحدة القدرات العربية جمال بيومي نتنياهو

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