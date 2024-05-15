أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك اليوم 15-5-2024

شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية استقرارا نسبيا مع بداية اليوم الأربعاء الموافق 15-5-2024، مع بدء العمل بالجهاز المصرفي، بعد تراجعا مقدار 2 جنيه في المتوسط.

وبلغ متوسط سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه داخل البنك المصري لدرجات مستقرة في معاملات البنوك

سعر الدولار

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه 46.79 جنيه للشراء و 46.92 جنيه للبيع

اليورو

وصل سعر اليورو أمام الجنيه نحو 50.51 جنيه للشراء و 50.67 جنيه للبيع

الجنيه الاسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه نحو 58.74 جنيه للشراء و 58.93 جنيه للبيع

الدولار الكندي

سجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه نحو 34.23 جنيه للشراء و 34.33 جنيه للبيع

الكرون النرويجي

وصل سعر الكرون النرويجي أمام الجنيه نحو 4.33 جنيه للشراء و 4.34 جنيه للبيع

الكرون الدنماركي

وصل سعر الكرون الدنماركي أمام الجنيه نحو 6.77 جنيه للشراء و 6.79 جنيه للبيع

الكرون السويدي

سجل سعر الكرون السويدي أمام الجنيه نحو 4.31 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع

الفرنك السويسري

وصل سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه نحو 51.55 جنيه للشراء و 51.72 جنيه للبيع

الدولار الاسترالي

بلغ سعر الدولار الاسترالي امام الجنيه نحو 30.93 جنيه للشراء و 31.04 جنيه للبيع

الـ100 ين ياباني

وصل سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه إلي 29.91 جنيه للشراء و 30 جنيه للبيع

اليوان الصيني

سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه نحو 6.46 جنيه للشراء و 6.48 جنيه للبيع

العملات العربية

واستقر سعر العملات العربية أمام الجنيه دون أي تغيير داخل البنوك حيث:

سعر الريال السعودي

بلغ سعر الريال السعودي امام الجنيه نحو 12.477 جنيه للشراء و 12.51 جنيه للبيع

الدينار الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه نحو 152.15 جنيه للشراء و 152.63 جنيه للبيع

الدرهم الإماراتي

بلغ سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه نحو 12.74 جنيه للشراء و 12.77 جنيه للبيع

الدينار البحريني

وصل سعر الدينار البحريني أمام الجنيه إلي 124.12 جنيه للشراء و 124.488 جنيه للبيع

الريال القطري

وصل سعر الريال القطري أمام الجنيه نحو 12.83 جنيه للشراء و 12.87 جنيه للبيع

الدينار الأردني

بلغ سعر الدينار الأردني أمام الجنيه نحو 65.91 جنيه للشراء و 66.28 جنيه للبيع.