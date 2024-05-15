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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك اليوم 15-5-2024

اسعار العملات
اسعار العملات

شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية استقرارا نسبيا مع بداية اليوم الأربعاء الموافق 15-5-2024، مع بدء العمل بالجهاز المصرفي، بعد تراجعا مقدار 2 جنيه في المتوسط.

وبلغ متوسط سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه داخل البنك المصري لدرجات مستقرة في معاملات البنوك

للبطاقات الائتمانية ..البنك الأهلى يرفع حدود استخدام العملات الأجنبية

صعود سعر صرف الروبل مقابل العملات الرئيسية

سعر الدولار

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه 46.79 جنيه للشراء و 46.92 جنيه للبيع

اليورو

وصل سعر اليورو أمام الجنيه نحو 50.51 جنيه للشراء و 50.67 جنيه للبيع

الجنيه الاسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه نحو 58.74 جنيه للشراء و 58.93 جنيه للبيع

الدولار الكندي

سجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه نحو 34.23 جنيه للشراء و 34.33 جنيه للبيع

الكرون النرويجي

وصل سعر الكرون النرويجي أمام الجنيه نحو 4.33 جنيه للشراء و 4.34 جنيه للبيع

الكرون الدنماركي

وصل سعر الكرون الدنماركي أمام الجنيه نحو 6.77 جنيه للشراء و 6.79 جنيه للبيع

الكرون السويدي

سجل سعر الكرون السويدي أمام الجنيه نحو 4.31 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع

الفرنك السويسري

وصل سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه نحو 51.55 جنيه للشراء و 51.72 جنيه للبيع

الدولار الاسترالي 

بلغ سعر الدولار الاسترالي امام الجنيه نحو 30.93 جنيه للشراء و 31.04 جنيه للبيع

الـ100 ين ياباني

وصل سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه إلي 29.91 جنيه للشراء و 30 جنيه للبيع

اليوان الصيني

سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه نحو 6.46 جنيه للشراء و 6.48 جنيه للبيع

العملات العربية

واستقر سعر العملات العربية أمام الجنيه دون أي تغيير داخل البنوك حيث:

سعر الريال السعودي

بلغ سعر الريال السعودي امام الجنيه نحو 12.477 جنيه للشراء و 12.51 جنيه للبيع

الدينار الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه نحو 152.15 جنيه للشراء و 152.63 جنيه للبيع

الدرهم الإماراتي 

بلغ سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه نحو 12.74 جنيه للشراء و 12.77 جنيه للبيع

الدينار البحريني 

وصل سعر الدينار البحريني أمام الجنيه إلي 124.12 جنيه للشراء و 124.488 جنيه للبيع

الريال القطري

وصل سعر الريال القطري أمام الجنيه نحو 12.83 جنيه للشراء و 12.87 جنيه للبيع

الدينار الأردني

بلغ سعر الدينار الأردني أمام الجنيه نحو 65.91 جنيه للشراء و 66.28 جنيه للبيع.

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