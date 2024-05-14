للبطاقات الائتمانية ..البنك الأهلى يرفع حدود استخدام العملات الأجنبية

أعلن البنك الأهلي المصري رفع حدود استخدام العملات الأجنبية للبطاقات الائتمانية داخل مصر والمسافرين للخارج وذلك دون الإخطار المسبق للبنك.

وتم البدء بالفعل منذ ٩ مايو الجاري وذلك لحاملي فيزا جولد / ماستركارد تيتانيوم من ٧٥٠٠ جنيه إلى ٢٥ ألف جنيه، وعملاء فيزا بلاتينم / ماستركارد بلاتينم / ماستركارد من ١٢٥٠٠ إلى ٤٠ ألف جنيه، وعملاء ماستر كارد وورلد، فيزا شينجن وماستر كادر الشركات من ٢٠ ألفا إلى ٦٠ ألف جنيه

ويأتى ذلك مع الاستمرار فى الحدود المتاحة لحاملي بطاقة فيزا كلاسيك وماستر كارد استاندرد عند ٥٠٠٠ جنيه حد أقصى للمشتريات.