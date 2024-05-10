اليورو يسجل 51.05 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية في مصر

يستعرض "صدى البلد" في السطور التالية، حركة بيع وشراء العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الجمعة 10 مايو 2024، وفقا لآخر تحديثات من البنك المركزي، وبنكي مصر والأهلي.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه في البنك الأهلي اليوم الجمعة

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم الجمعة نحو 47.30 جنيه للشراء و 47.40 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي عند 50.72 جنيه للشراء و 51.05 جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم 58.87 جنيه للشراء و 59.33 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم الجمعة 51.98 جنيه للشراء 52.30 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر اليوم الجمعة

وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة نحو 47.30 جنيه للشراء و 47.40 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم نحو 50.72 جنيه للشراء و 51.01 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم نحو 58.87 جنيه للشراء و 59,30 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم 51.98 جنيه للشراء 52.28 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك المركزي اليوم الجمعة

بلغ سعر الدولار الأمريكي نحو 47.27 جنيه للشراء و 47.40 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم نحو 50.72 جنيه للشراء و 50.87 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم نحو 58.87 جنيه للشراء و 59,05 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم 51.97 جنيه للشراء 52.14 جنيه للبيع.

وفي مارس الماضي، سمح البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف وفقا لآلية العرض والطلب وذلك للقضاء علي السوق الموازية وتوحيد سعر العملات الأجنبية فضلا عن كبح موجات التضخم.