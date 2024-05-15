بيروت راح تولع.. الحفل الأول لـ محمد مضان في لبنان من تنظيمه بعد سلسله من الأزمات| تفاصيل

اعتاد الفنان محمد رمضان، احتلال التريند بتصريحاته وحملاته الدعائية لحفلاته الفنية وأفلامه، وفي الوقت الحالي يواصل محمد رمضان الدعاية لحفله المقرر إقامته في بيروت يوم 17 أغسطس القادم.

بيروت راح تولع

استكمالاً للدعاية التي يواصلها الفنان محمد رمضان لحفله المقرر إقامته في بيروت يوم 17 أغسطس المقبل، وصفها بـ « بيروت راح تولع»، حيث نشر رمضان بوستر الحفل عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، معلقًا عليه:

«بيروت راح تولع.. والفرح راح يعود.. ثقة في الله أقوى حفلة في لبنان».

وفي نفس السياق أكد على أن الحفل سيكون هو الأقوى في آخر 10 سنوات في لبنان، وذلك في تصريحات تليفزيونية لقناة ONE TV اللبنانية، المشاركة في رعاية الحفل.

وتابع: «سعيد أنني سأقدم حفلاً في لبنان، هذه أول حفلة لي في بيوت، والشعب اللبناني من أكث الشعوب التي أحبها، وأتمنى أن أقدم حفلاً يليق بهم».

الحفل الأول لـ محمد رمضان من تنظيمه وإشراف شركته في بيروت

يعتبر حفل الفنان محمد رمضان في بيروت، هو الأول الذي تتولى تنظيمه والإشراف عليه الشركة الخاصة التي أسسها مؤخرًا، بمشاركة منظم الحفلات نبيل السويسي، وتحمل إسم «Boss Production».

انفراجه بعد سلسلة أزمات

يأتي حفل الفنان محمد رمضان في بيروت المقرر إقامته في 17 أغسطس القادم، بعد سلسلة أزمات واجهته في لبنان، وحالت دون وقوفه على مسارحها للغناء، حيث: