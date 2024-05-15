عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بيروت راح تولع.. الحفل الأول لـ محمد مضان في لبنان من تنظيمه بعد سلسله من الأزمات| تفاصيل

صدى البلد

اعتاد الفنان محمد رمضان، احتلال التريند بتصريحاته وحملاته الدعائية لحفلاته الفنية وأفلامه، وفي الوقت الحالي يواصل محمد رمضان الدعاية لحفله المقرر إقامته في بيروت يوم 17 أغسطس القادم.

txt

سعر التذاكر وبدء الحجز ومفاجأة عن معلق المباراة.. ما تريد معرفته عن موقعة الأهلي والترجي بتونس

txt

الفراخ بـ 75 جنيها.. هذا السبب يتحكم في سعر اللحوم والدواجن بالأسواق| تفاصيل

بيروت راح تولع 

استكمالاً للدعاية التي يواصلها الفنان محمد رمضان لحفله المقرر إقامته في بيروت يوم 17 أغسطس المقبل، وصفها بـ « بيروت راح تولع»، حيث نشر رمضان بوستر الحفل عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، معلقًا عليه: 

«بيروت راح تولع.. والفرح راح يعود.. ثقة في الله أقوى حفلة في لبنان».
وفي نفس السياق أكد على أن الحفل سيكون هو الأقوى في آخر 10 سنوات في لبنان، وذلك في تصريحات تليفزيونية لقناة ONE TV اللبنانية، المشاركة في رعاية الحفل.

وتابع: «سعيد أنني سأقدم حفلاً في لبنان، هذه أول حفلة لي في بيوت، والشعب اللبناني من أكث الشعوب التي أحبها، وأتمنى أن أقدم حفلاً يليق بهم».

الحفل الأول لـ محمد رمضان من تنظيمه وإشراف شركته في بيروت 

يعتبر حفل الفنان محمد رمضان في بيروت، هو الأول الذي تتولى تنظيمه والإشراف عليه الشركة الخاصة التي أسسها مؤخرًا، بمشاركة منظم الحفلات نبيل السويسي، وتحمل إسم «Boss Production».

انفراجه بعد سلسلة أزمات 

يأتي حفل الفنان محمد رمضان في بيروت المقرر إقامته في 17 أغسطس القادم، بعد سلسلة أزمات واجهته في لبنان، وحالت دون وقوفه على مسارحها للغناء، حيث: 

  • كان من المقرر أن يُقدم محمد رمضان في ديسمبر 2023 مجموعة من أغانيه في حفل ُقام بمناسبة رأس السنة، وقامت الشركة المنظمة للحفل بإصدار بيانًا يوم الأربعاء 6 ديسمبر أعلنت فيه تأجيل، وجاء به: « نظرًا للأحداث المؤسفة التي تمر بها دولة فلسطين، فقد تم تأجيل حفل الفنان محمد رمضان في بيروت إلى موعد لاحق سيتم الإعلان عنه قريبًا
  • وفي أغسطس 2021، أعلن محمد رمضان، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن حصوله على الدكتوراه الفخرية في التمثيل والاداء الغنائي من نقابة ممثلي المسرح والإذاعة والسينما بالتعاون مع نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان، تحت رعاية وزارة الثقافة اللبنانية، ما أثار حالة من الجدل مع رئيس نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان، ومع تصاعد الجدل، أعلن المركز الثقافي الألماني الدولي ببيروت، أنه الجهة التي منحت رمضان شهادة الدكتوراه الفخرية، وكتب بها: «كتقدير رفيع المستوى لما بذلتموه لنشر روح التسامح والعدالة والقيم الإنسانية والثقافة والعلمية.
بيروت راح تولع محمد رمضان التريند Boss Production فيسبوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منها إعفاء نائب وزير الحرس الوطني.. العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية عاجلة

معنى كلمة "أوبة" و"هبوا" وجمع عار|أسئلة حيرت الطلاب في امتحانات الإعدادية اليوم

الأهلي يتلقى ضربة مُوجعة قبل لقاء الترجي في ذهاب نهائي أفريقيَا

هدية من الدولة قبل العيد.. بشائر تنتظر المواطنين الشهر المقبل| المرتبات أبرزها

تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تحذر 25 محافظة من 3 ظواهر جوية

إعلامي يكشف مفاجأة نارية بشأن أزمة الشحات والشيبي

قرار عاجل بشأن تصالح مرتضى منصور مع عبد الناصر زيدان.. تفاصيل

مدبولي: وصول 14 مليار دولار قيمة الدفعة الثانية من صفقة "رأس الحكمة"

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يتفقد سيارات "تاكسي العاصمة" أمام مقر المجلس بالعاصمة الإدارية

أول 10 سيارات | معلومات فريدة عن "التاكسي الكهربائي" بالعاصمة الإدارية الجديدة

قصة شاب اختفى 26 عاما وظهر فجأة بسبب السحر.. أحداث حقيقية تحقق فيها النيابة

معسكرات اعتقالات سرية .. بيان مهم للخارجية الفلسطينية

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الذى تنفذه إحدى الجبهات الرئيسية بالقوات المسلحة

ننشر أول صور للسائق المتهم بالتحرش بفتاة داخل سيارة بالقاهرة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك كاجوال.. ريم مصطفى تشعل السوشيال ميديا بإطلالة مميزة

في عيد ميلادها الـ55.. 10 صور أثارت ضجة لـ أصالة نصري

شاهد| صور خطوبة الفنانة سلمى أبو ضيف

توب لافت.. هنا الزاهد تثير الجدل رفقة الراقصة بدرة

فيديو

لازم أحبه.. أول تعليق من سلمى أبو ضيف بعد إعلان خطوبتها

عادل إمام والساحرة المستديرة.. رحلة من الإبداع وعلاقة وطيدة بنجوم كرة القدم

ملفوفة في بطانية.. سيناريو حبيبة الشماع يتكرر مع فتاة بالتجمع

رنا سماحة تكشف كواليس أغنية حبيتك بالتلاتة لـ نداء شرارة.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الدراما والبرامج التلفزيونية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: دعوة للتأمل في الزهور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هروب ديكارت! في الطريق إلى معرفة جديدة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-