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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 30 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يتفقد مشروع إحلال وتجديد موقف الغنايم

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء وتطوير موقف سيارات الغنايم


تفقد محافظ أسيوط  أعمال تنفيذ مشروع إحلال وتجديد موقف سيارات الغنايم بتكلفة 30 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 65%
أسيوط/

محافظ أسيوط: متابعة مستمرة لملف التصالح وتبسيط الإجراءات على المواطنين

محافظ أسيوط يتفقد موقع إنشاء سوق حضري للماشية بقرية الزرابي بأبوتيج


تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط – خلال جولة ميدانية بمركز الفنايم – أعمال تنفيذ مشروع إحلال وتجديد موقف سيارات الغنايم والجاري إنشاؤه على مساحة حوالي ١٤٠٠ متر تقريباً بإعتماد مالي ٣٠ مليون جنيه ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بنسبة تنفيذ تجاوزت 65% تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية بدعم وبمتابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية.

وأوضح أن الدولة تعمل على تنمية صعيد مصر وتضع هذا الملف على رأس أولوياتها للارتقاء بمستوى التنمية وتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2023.


جاء ذلك بحضور المهندس عصام عبدالظاهر القرن وكيل وزارة الاسكان بالمحافظة والمهندسة منى فرغلي مدير المكتب الفني لمديرية الاسكان ومصطفى علي رئيس مركز ومدينة الغنايم والمهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، والمهندس صابر عبدالرؤوف مدير عام الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، والمهندسة وفاء أحمد سيد مدير عام تنفيذ الأعمال بالجهاز التنفيذى لفرع الهيئة والدكتور محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج ونفيسة عبدالسلام مسئول المشاركة المجتمعية بالمحافظة وأعضاء وحدة التنفيذ المحلية لبرنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر.

 استمع المحافظ من المهندس عصام القرن لمراحل تنفيذ مشروع إحلال وتجديد موقف سيارات (الغنايم/ أسيوط)، والتي تشمل توسعات جديدة للمكان وتنظيم مداخله ومخارجه حيث يتم إنشاء عدة محلات تجارية ووحدات إدارية بجانب الموقف سيتم طرحها للإيجار عقب الإنتهاء من تنفيذ المشروع، موجهًا بضرورة مراعاة معايير الجودة في التنفيذ ونهو الأعمال وفقًا للخطة الزمنية.


وأشار محافظ أسيوط إلى متابعته المستمرة والميدانية للمشروع للاطمئنان على مراحل العمل ونسب التنفيذ، موضحًا أن المشروعات النهائية التي سيجري تنفيذها بالقرى والمراكز والأحياء ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر تم اختيارها وفقًا لاحتياجات المواطنين والتي تتضمن (إنشاء وتطوير مواقف وأسواق حضرية ومجمعات تجارية) على أن يجري تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية والتي تشمل في مرحلتها الحالية 7 مشروعات بتكلفة تقديرية بلغت 555 مليون جنيه.


يذكر أن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر تشمل في مرحلتها الحالية 7 مشروعات (إنشاء سوق ومجمع تجاري وإداري بمنطقة التمليك القبلي بمدينة الاربعين بحي غرب وانشاء سوق عمومي للخضار والفاكهة بمركز ومدينة البداري على مساحة 5 أفدنة وتطوير ورفع كفاءة منطقة مواقف نزلة عبداللاه بحي شرق مدينة أسيوط وإحلال وتجديد موقف سيارات مدينة الغنايم (الغنايم/أسيوط) وإنشاء سوق حضري للباعة الجائلين بمدينة أبنوب على مساحة 550 متر وتطوير ورفع كفاءة الحارات والشوارع الضيقة بمنطقة الشيخة نفيسة وشارع نادي غرب البلد بحي غرب وإنشاء سوق ماشية بقرية الزرابي بمركز أبوتيج فضلاً عن تطوير التكتلات الاقتصادية "الرمان والنباتات الطبية العطرية" إضافة إلى عمل دراسة جدوى لإنشاء مجمع صناعات زراعية بالبداري وجاري ترفيقه من الخطة الاستثمارية بمبلغ 100 مليون جنيه إضافة إلى تدعيم المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء بمعدات وأجهزة حديثة .

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