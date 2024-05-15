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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لقيت نار ماسكة في الحارة الخشبية| مفاجأة بأقوال مدير عام إستوديو الأهرام

الحريق
الحريق

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حصل موقع صدى البلد على نص تحقيقات قضية حريق إستوديو الأهرام، على أقوال مدير عام ستديو الأهرام أمام النيابة العامة وجاءت كالتالي:

س: ما طبيعة عملك واختصاصك الوظيفي؟

أنا مدير عام استوديو الأهرام.

س: منذ متى وأنت تباشر ذلك الاختصاص؟

أنا مدير عام إستوديو الأهرام منذ عام تقريبًا.

س: وأين يقع إستوديو الأهرام محل الواقعة تحديدا؟

في شارع خاتم المرسلين الاتجاه القادم من ميدان الجيزة إلى مشعل - أمام شركة الشرقية للدخان.

س: ملك من إستوديو الأهرام؟

إستوديو الأهرام جهة حكومية تابعة حاليا للشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية.

س: ما حدود إستوديو الأهرام؟

إستوديو الأهرام يقع بشارع خاتم المرسلين الرئيسي وعلى ناصية شارع جانبى متفرع من شارع خاتم المرسلين

اسمه "إستوديو الأهرام"، والإستوديو الأربع حدود بتوعه متسورين، والإستوديو ليه مدخل رئيسي واحد من شارع "ستوديو الأهرام"، وليه مدخل تانى معمول للبضاعة من على شارع خاتم المرسلين، وحدود الإستوديو كالآتي:

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الباب الرئيسي بتاع الإستوديو أمامه الشارع الجانبي اللى اسمه إستوديو الأهرام ودا شارع عرضه تقريبا ستة متر وبيفصل ما بين شارع الهرم وشارع خاتم المرسلين / الباب الخلفي اللى معمول للبضاعة بيطل على شارع خاتم المرسلين الرئيسي، ٣ الناحية الموازية للباب الرئيسي للإستوديو حدود الإستوديو فيها مع عمارات سكنية بيفصل بينها وبين الإستوديو مسافة قصيرة يعنى تقريبا ثلاثة متر ٤ الناحية الموازية للباب الخلفي للإستوديو بيفصل بينها وبين الاستوديو عمارات سكنية ملاصقة لسور الإستوديو.

س ما مساحة استوديو الأهرام؟

مساحته كبيرة بس معرفش أحددها.

س: ما طبيعة وأوصاف المباني المنشأة داخل الإستوديو؟

ج هي المباني اللي مبنية في الإستوديو عبارة عن (1) ثلاث بلاتوهات؛ بلاتوهين مساحتهم تقريبا ٦٠٠ متر، والبلاتوه الثالث مساحته تقريبا ۳۰۰ متر (ب) حارة خشبية واحدة مقدرش أحدد مساحتها، (ج) مبنى صغير من الطوب عبارة عن دور واحد ودا مبنى إدارى فيه المكتب بتاعى وكذا مكتب تاني بتوع الموظفين اللي في الإستوديو.

س: اشرح لنا المقصود بمعنى كلمة "بلاتوه" و"حارة خشبية"؟


البلاتوه دا عبارة عن مكان مبنى بالطوب والأسمنت ومغلق ومكون من دور واحد بس ودا بيتم استخدامه في تصوير الأفلام والمسلسلات والإعلانات عن طريق وضع الديكورات المناسبة للتصوير وبعد الانتهاء من التصوير بيتم إزالة الديكور، أما الحارة فدى عبارة عن مساحة مفتوحة مش مغلقة ومبنى فيها من الخشب حارة شعبية بتستخدم برده في التصوير.

س: اذكر لنا مكان تواجد المباني والمنشآت السابق وصفك لها بداخل الإستوديو؟

في وش الباب الرئيسي للإستوديو فيه جنينة مساحتها تقريبا ٤٠ متر * ٤٠ متر، وبعد الجنينة دي فيه البلاتوهين الكبار على اليمين، وفى النص قدام الباب الرئيسي فيه البلاتوه الصغير، وعلى شمال الباب الرئيسي للاستوديو فيه الحارة الخشبية ودى بتبص على شارع خاتم المرسلين الرئيسي، والمبنى الإدارى على شمال الباب الرئيسي للإستوديو بس قبل الحارة الخشبية.

س: ما طبيعة السور الموضوع على الاستوديو؟

هو سور مبنى من الطوب ارتفاعه تقريبا ثلاثة متر ومتسور بيه الأربع حدود بتوع الإستوديو.

س: وهل متوفر بالإستوديو أجهزة وأنظمة الإنذار والكشف الحرائق؟

لا الأجهزة دى مش موجودة بس موجود طفايات وحنفيات حريق في الإستوديو كله.

س: كم عدد الموظفين العاملين بالاستوديو؟

ج ۲۸ موظف تقريبا بالإضافة إلى ۱۲ فرد أمن تقريبا.

س ما طبيعة الأعمال التي تمارس بداخل الاستوديو؟

ج اللي بيحصل إنه بتيجي شركات الإنتاج بتحجز بلاتوه أو الحارة الشعبية عشان تسجل فيه فيلم أو مسلسل أو إعلان وبعديها بتجيب المعدات والأدوات بتاعتها وتركبها في البلاتوه أو الحارة الشعبية وبعد ما يخلصه تسجيل بيشيلوا المعدات وبيمشه.

س ومن الذي يتردد على الاستوديو؟

ج الموظفين والممثلين وفرق التصوير اللى بييجوه عشان يسجلوا في البلاتوه أو الحارة الشعبية.

س وما معلوماتك بشأن الواقعة محل التحقيق؟

ج اللي حصل إلى النهاردة وأنا في بيتي جالي تليفون إن الإستوديو فيه حريقة فا نزلت جري وروحت على الإستوديو لقيت الشرطة والمطافي موجودين وفيه حريقة كبيرة في الإستوديو والدنيا مقلوبة في الشارع بس انا معرفش ايه اللي حصل.

س: متى وأين حدث ذلك؟

ج: أنا جالي التليفون النهاردة ٢٠٢٤/٣/١٦ الساعة ١:٠٠ صباحًا تقريبا، ولما وصلت الاستوديو كانت الساعة ١:٤٥ صباحًا تقريبا.

س وما كيفية إتصال علمك بالواقعة؟

ج جالي تليفوني من واحد زميلي في الاستوديو قاللي إنى فيه حريقة في الاستوديو وروحت رايح بعديها علي طول على الاستوديو.

س وما الحالة التي أبصرت عليها الاستوديو محل الواقعة عند وصولك إليه؟


ج أنا لقيت النار ماسكة جامد في الحارة الخشبية والباب الخلفي للإستوديو اللي ناحية شارع خاتم المرسلين، والحمد الله النار موصلتش للبلاتوهات وكانت ماسكة في الحارة الخشبية بس.

س وكم نقطة بداية للنيران أبصرتها أنذاك، وما امتداد النيران؟

ج: معرفش أنا لقيت نار كثير ماسكة في الحارة الخشبية ولقيت النار وصلة للعمارات اللي جمب الإستوديو من شارع خاتم المرسلين.

س ومن كان يتواجد بالاستوديو قبيل نشوب الحريق محل التحقيق؟

ج كان موجود فردين أمن اللى هم / محمد عباس / ايمن سمير، وكان موجود الغفير/ عيد علواني، وكان موجود موظفين بس معرفش كام واحد.

س وهل من حجوزات للـ "البلاتو" أو الحارة الخشبية خلال الوقت الراهن؟

ج هو حاليا شركة سينيرجى للإنتاج الفني حاجزة الحارة الخشبية وبلاتوه رقم (1) عشان مسلسل رمضان اللي اسمه (المعلم) بطولة مصطفى شعبان.

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