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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تفاصيل مرافعة محامية الضحية تسنيم بسطاوي طبيبة التجمع

صدى البلد

تصدر  اليوم  محكمة جنح التجمع، المنعقدة في القاهرة الجديدة حكمها على المتهم باصطدام تسنيم بسطاوي.

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حصل موقع صدى البلد على نص مرافعة دفاع تسنيم بسطاوي طبيبة التجمع التي لقيت مصرعها نتيجة اصطدامها بسيارة مسرعة بالقاهرة الجديدة .


وبدأت المحامية مرافعتها قائلة":  بسم الله الرحمن الرحيم أسأل الله التوفيق في مهمتي، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل طريقي في دفاعي عادلاً".

 

وأضافت، في هذه القضية ضحية المتهم في هذه الدعوة شابة في ريعان شبابها دكتوره بيطريه من أوائل الدفعة، مضيفة أنها تقدمت بمستند يوكد انها من أوائل الدفعة صادر من الجامعة.

واكدت دفاع تسنيم بسطاوي في مذكرت دعواها، ان موكلتها فقدت حياتها بدم وبارد بأم ثكلى، مؤكدة انه بمطالعة اوراق المحضر وأقوال المتهم والتقرير الطبي يتبين توافر الخطأ والضرر والسببية، حيث يتمثل خطأ المتهم في الرعونة والاهمال وعدم الاحتراز وعدم مراعاة اللوائح والقوانين.

وأشارت امل أصلان دفاع طبيبة التجمع، في مذكىتها أن  الثابت من اقوال المتهم في المحضر انه كان يرى المجنى عليها امامه ويتابعها وانه لا يستطيع تفاديها من سرعته وهو ما يعتبر اهمال ورعونة وعدم الاحتراز وعدم مراعاة اللوائح والقوانين لانه كان يجب عليه أن يعلم ان سرعته المتجاوز فيها والواضح بكسور المجنى عليها ( الموضح بالتقرير الطبي و تلفيات السيارة ( الموضحه بالمحضر وباقوال المتهم ( انها تتجاوز ال ١٦٠ ك وذلك وفقا لاقوال الشهود المرفق اقرارهم بالمستندات المقدمة .

وأكدت، في مذكرتها، أن موكلتي تطايرت في الهواء ثم سقطت على زجاج السياره ثم ارتطمت بالأرض في منتصف الطريق و حاول المتهم الهروب الا أن سائقى الميكروبات أوقفوه إلى أن وصلت النجدة والاسعاف وتم نقلها إلى المستشفى الجوى بصحبة أحد المارين .

 

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