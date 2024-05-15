مصر تشارك بمعرض طرابلس الدولي بجناح ضخم وتستهدف زيادة الصادرات إلى ليبيا

تشارك مصر في معرض طرابلس الدولي بجناح 500 متر بمشاركة 26 شركة منها 13 شركة بصالة رقم 1 عرض فقط و 13 شركة بصالة رقم 5 للبيع المباشر للجمهور والذي تنطلق فعالياته اليوم بطرابلس وحتي 21 مايو 2024 بجناح كبير تنظمه الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات بالتعاون مع المجالس التصديرية و اختيار مصر ضيف شرف المعرض .

المشاركون في معرض طرابلس الدولي

وقال اللواء شريف الماوردي رئيس الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات أن هذا المعرض يشارك فية 26 شركة مصرية منها 13 شركة عرض و 13 شركة بيع مباشر مع الجمهور بالاضافة الي جناح الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات من كافة القطاعات في مجال الصناعات المعدنية والصناعات الكيماوية وقطاع مواد البناء والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف والأثاث والنجف والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والأدوات المنزلية والملابس الجاهزة والمفروشات وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطه و قطاع الجلود ومنتجاتها.

فرصة كبيرة للشركات المصرية لتسويق منتجاتها

وأكد اللواء شريف الماوردي رئيس الهيئة أن اختيار مصر كضيف شرف للمعرض هذا العام يعد بمثابة تكريم لها من قبل دولة ليبيا الشقيقة , وكذلك يوفر المعرض فرصة كبيرة للشركات المصرية لتسويق منتجاتها، كما يفتح الباب أمام زيادة الصادرات المصرية للخارج وتعزيز التبادل التجارى وفتح اسواق جديدة للمنتجات المصرية مع الدول الشقيقة وبعض الدول المشاركة في المعرض منها (تونس – المغرب- تركيا – اليابان- ايران) .



حجم التبادل التجاري بين مصر وليبيا

وأشار الماوردي ، إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر وليبيا بلغ 1,7 مليار دولار فقط، مؤكداً أن ذلك الرقم لا يرقى لطموحات الشعبين الشقيقين ونطمح الي زيادة هذا الرقم حتي يتمشي مع خطة الدولة الي زيادة حجم تصدير المنتجات المصرية الي الخارج الي 145 مليار دولار خلال عام 2030 وذلك حسب أخر حديث لرئيس الوزراء خلال اجتماعة مع رؤساء المجالس التصديرية .



نبذة عن معرض طرابلس الدولي

يعد معرض طرابلس الدولي من أهم المعارض بالمنطقة العربية والقارة الأفريقية حيث كان تأسيسه باعتبار ليبيا مركزاً تاريخياً مهماً من مراكز التجارة القديمة ويهدف المعرض لتشجيع التبادل التجاري بين ليبيا ودول الأقليم والعالم، ويشمل المعرض مختلف التخصصات بشتى المجالات الصناعية والزراعية والاتصالات والتكنولوجيا، كما أنه يستقطب نخبة من الأدباء والمثقفين والمبدعين من خلال النشاطات الموازية التي تقام على هامش فعاليات المعرض.



استخدام معرض طرابلس الدولي التحول الرقمي

ويتميز معرض طرابلس الدولي باستخدام إدارة المعرض التحول الرقمي في أنشطة المعرض ومن خلال ذلك سيتم تنظيم اللقاءات الثنائية B2B على هامش المعرض بشكل يومي من الساعة 15:00-17:00 بالقاعة الرئيسية حيث سيتم استخدام منصة تقنية ذكية والتي ستجمع المشاركون من الشركات المحلية والأجنبية المشاركة ورجال الأعمال من اجل التشبيك فيما بينهم وعقد الشراكات وتحقيق اكبر قدر من الاستفادة من المعرض . معرض طرابلس الدولي الدورة الذهبية 50 رؤية جديدة للتحول الرقمي في ادارة وتنظيم المعارض الدولية .