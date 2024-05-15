عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مصر تشارك بمعرض طرابلس الدولي بجناح ضخم وتستهدف زيادة الصادرات إلى ليبيا

مصر وليبيا
مصر وليبيا

تشارك مصر في معرض طرابلس الدولي بجناح 500 متر بمشاركة  26 شركة منها 13 شركة بصالة رقم 1 عرض فقط و 13 شركة بصالة رقم 5 للبيع المباشر للجمهور والذي تنطلق فعالياته اليوم بطرابلس وحتي 21 مايو 2024 بجناح كبير تنظمه الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات بالتعاون مع المجالس التصديرية و اختيار مصر ضيف شرف المعرض .

المشاركون في معرض طرابلس الدولي

وقال اللواء شريف الماوردي رئيس الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات أن هذا المعرض يشارك فية 26 شركة مصرية منها  13 شركة عرض و 13 شركة بيع مباشر مع الجمهور بالاضافة الي جناح  الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات من كافة القطاعات في مجال الصناعات المعدنية والصناعات الكيماوية وقطاع مواد البناء والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف والأثاث والنجف والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والأدوات المنزلية والملابس الجاهزة والمفروشات وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطه و قطاع الجلود ومنتجاتها.

بمشاركة 200 شركة.. رئيس هيئة المعارض يفتتح معرض القاهرة الدولى EECA EXPO 2024

من 29 فبراير لـ9 مارس.. هيئة المعارض تعلن عن تخفيضات على الصناعات الغذائية

فرصة كبيرة للشركات المصرية لتسويق منتجاتها

وأكد اللواء شريف الماوردي رئيس الهيئة أن اختيار مصر كضيف شرف للمعرض هذا العام  يعد بمثابة تكريم لها من قبل دولة ليبيا الشقيقة , وكذلك يوفر المعرض  فرصة كبيرة للشركات المصرية لتسويق منتجاتها، كما يفتح الباب أمام زيادة الصادرات المصرية للخارج وتعزيز التبادل التجارى وفتح اسواق جديدة للمنتجات المصرية مع الدول الشقيقة وبعض الدول المشاركة في المعرض منها (تونس – المغرب- تركيا – اليابان- ايران) .


حجم التبادل التجاري بين مصر وليبيا

وأشار الماوردي ، إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر وليبيا بلغ 1,7 مليار دولار فقط، مؤكداً أن ذلك الرقم لا يرقى لطموحات الشعبين الشقيقين ونطمح الي زيادة هذا الرقم حتي يتمشي مع خطة الدولة الي زيادة حجم تصدير المنتجات المصرية الي الخارج الي 145 مليار دولار خلال عام 2030 وذلك حسب أخر حديث لرئيس الوزراء خلال اجتماعة مع رؤساء المجالس التصديرية .


نبذة عن معرض طرابلس الدولي

يعد معرض طرابلس الدولي من أهم المعارض بالمنطقة العربية والقارة الأفريقية حيث كان تأسيسه باعتبار ليبيا مركزاً تاريخياً مهماً من مراكز التجارة القديمة ويهدف المعرض لتشجيع التبادل التجاري بين ليبيا ودول الأقليم والعالم، ويشمل المعرض مختلف التخصصات بشتى المجالات الصناعية والزراعية والاتصالات والتكنولوجيا، كما أنه يستقطب نخبة من الأدباء والمثقفين والمبدعين من خلال النشاطات الموازية التي تقام على هامش فعاليات المعرض.


استخدام معرض طرابلس الدولي  التحول الرقمي

ويتميز معرض طرابلس الدولي باستخدام  إدارة المعرض التحول الرقمي في أنشطة المعرض ومن خلال ذلك سيتم تنظيم اللقاءات الثنائية B2B على هامش المعرض بشكل يومي من الساعة 15:00-17:00 بالقاعة الرئيسية حيث سيتم استخدام منصة تقنية ذكية والتي ستجمع المشاركون من الشركات المحلية والأجنبية المشاركة ورجال الأعمال من اجل التشبيك فيما بينهم وعقد الشراكات وتحقيق اكبر قدر من الاستفادة من المعرض . معرض طرابلس الدولي الدورة الذهبية 50 رؤية جديدة للتحول الرقمي في ادارة وتنظيم المعارض الدولية .

معرض طرابلس الدولي مصر وليبيا مال واعمال اخبار مصر Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تحذر 25 محافظة من 3 ظواهر جوية

مفاجأة من الجمارك.. احصل على سيارة مستوردة بالرقم القومي

الاهلي يتلقى ضربة مُوجعة قبل لقاء الترجي في نهائي إفريقيا

التفاصيل الكاملة لتشغيل أول تاكسي كهربائي في مصر يكشفها وزير النقل.. صور

بعد تراجعها.. أسعار اللحوم اليوم الأربعاء في الأسواق

10 مليارات دولار| الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن إنتاج الكهرباء

تفاصيل رحلة أمير توفيق لضم بلعيد.. وتحفّظ الأهلي على صفقة زهير

قرار عاجل بشأن تصالح مرتضى منصور مع عبد الناصر زيدان.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

رئيس هيئة المعارض: جناح مصر يضم 9 شركات بـ"ماكينات التصنيع الغذائي" بالرياض

ترشيحاتنا

مفاجأة في طقس الساعات المقبلة.. وآخر مستجدات أسعار الذهب والدولار| أخبار تهمك

توافق القادة العرب بشأن أزمات المنطقة وأبرزها حرب السودان وصراعات ليبيا واليمن وسوريا

أردوغان: لا تظنوا أن إسرائيل ستقف عند غزة.. أوهام الأرض الموعودة تصل للأناضول

كتائب القسام تكشف عن ضربات موجهة لجنود وآليات الاحتلال في غزة| فيديو

بسبب حماس.. الحكومة الماليزية تتحرك ضد فيسبوك

بعد افتتاحها.. تعرف إلى أسعار تذاكر محطات المترو الجديدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إعلان خطوبتها.. معلومات لا تعرفها عن سلمى أبو ضيف

بعد افتتاحها.. تعرف إلى أسعار تذاكر محطات المترو الجديدة

راقب شربه للماء.. نصائح للحفاظ على رطوبة حيوانك الأليف في الصيف

بدون الحاجة لمكيف هواء.. حيل ذكية وبسيطة لتبريد الغرفة

فيديو

لازم أحبه.. أول تعليق من سلمى أبو ضيف بعد إعلان خطوبتها

عادل إمام والساحرة المستديرة.. رحلة من الإبداع وعلاقة وطيدة بنجوم كرة القدم

ملفوفة في بطانية.. سيناريو حبيبة الشماع يتكرر مع فتاة بالتجمع

رنا سماحة تكشف كواليس أغنية حبيتك بالتلاتة لـ نداء شرارة.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-