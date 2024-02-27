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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

من 29 فبراير لـ9 مارس.. هيئة المعارض تعلن عن تخفيضات على الصناعات الغذائية

الصناعات الغذائية
الصناعات الغذائية

كشف أيمن وفيق رئيس الإدارة المركزية لهيئة المعارض، عن وجود تخفيضات كبيرة من الشركات المشاركة في معرض القاهرة الدولي بما في ذلك خصومات على الصناعات الغذائية وتخفيضات على الأثاث في ظل وجود مشاركة واسعة من المصانع المصنعة في دمياط.

وأضاف وفيق خلال مؤتمر صحفي بهيئة المعارض استعدادا لمعرض القاهرة الدولي، أن الشركات الغذائية وسلاسل التجزئة تشارك في المعرض وتم التوافق على خصومات كبيرة -لم يتطرق لتحديد نسب الخفض- مؤكدا أن دخول المعرض بالمجان لمن هم أقل من 12 سنة بحيث يمكن للأسرة أن تدخل كاملة بتذكرتين كمثال.


وأوضح أن مواعيد عمل المعرض ستكون 12 ساعة يومياً وأن المعرض يفتح أبوابه من 10 صباحا إلي 10 مساء من 29 فبراير إلي 9 مارس 2024 وتم تغطية الجمهورية بالاعلانات من أجل تحقيق أعلى لعدد من الزيارات للنسخة الحالية من المعرض.

واضاف أن هناك نموا في عدد المشاركين بوصولنا لـ120 شركة مقابل 80 شركة بالنسخة الماضية ولأول مرة يدخل عدد من المجالس التصديرية لعقد لقاءات B2B ومركز تحديث الصناعة وغيرها من الجهات.

وذكر أن الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات قامت بالاستعدادات والتحضيرات النهائية لاستضافة المعرض بما يسهم في خروجه بأفضل شكل ممكن، حيث تشهد هذه الدورة إقبالًا ملحوظًا من العارضين المشاركين بالمعرض من مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتم اختيار دولة ليبيا ضيف شرف المعرض لهذا العام.

التحضيرات النهائية الصناعات الغذائية الهيئة المصرية العامة للمعارض الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات المجالس التصديرية

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