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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بمشاركة 200 شركة.. رئيس هيئة المعارض يفتتح معرض القاهرة الدولى EECA EXPO 2024

صدى البلد

افتتح اللواء شريف الماوردى رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، معرض (القاهرة الدولي EECA EXPO 2024 ) بنسخته الجديدة الـ 57  وشارك فى حفل الافتتاح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط وعبد الله الحرز رئيس الوفد الكويتى ووسام جمعة مندوبا عن وزارة التجارة والصناعة الكويتية وعصام العول رئيس الهيئة العامة للمعارض الليبية وعزيز عبد العزيز رئيس الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشئون الخصخصة الليبى. كما شارك فى حفل الافتتاح سوشيل كمار سفير دولة نيبال بالقاهرة.

ويقام المعرض تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.

انطلقت اليوم الخميس فعاليات معرض القاهرة الدولي EECA EXPO 2024 بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات وذلك خلال الفترة من 29 فبراير وحتى 9 مارس المقبل وتم اختيار ليبيا لتكون ضيف شرف المعرض هذا العام فى نسخته السابع والخمسين، بجانب مشاركة دولتى الكويت ونيبال .

وأعلن الماوردى انه نيابة عن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المصرية يعلن افتتاح معرض القاهرة الدولي لعام 2024 رسميا .

ورحب اللواء شريف الماوردى بالوفود العربية المشاركة بالمعرض، ضيوف مصر من الدول المشاركة بالمعرض (الكويت – نيبال ، وضيف شرف هذه الدورة دولة ليبيا ) كما رحب  بالعارضين الوطنيين الذين يمثلون هذا الصرح العظيم للصناعة المصرية.

وقال الماوردى انه يشارك في المعرض لهذا العام مختلف القطاعات الإنتاجية والمحافظات والغرف التجارية والصناعية والمجالس التصديرية وجهاز تنمية المشروعات ومركز تحديث الصناعة إلى جانب وزارتي الانتاج الحربي والداخلية ممثلة فى منافذ أمان، حيث بلغ عدد الشركات ما يزيد على 200 شركة وذلك على مساحة عرض 16000 متر مربع.

وأوضح رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات ان الهيئة بذلت جهدا كبيرا ليخرج معرض القاهرة الدولي بهذه الصورة المشرفة التي تليق بهذا الحدث وبدور الهيئة الريادي في صناعة المعارض حيث نسعى للوصول إلى الأسواق الواعدة وتفعيل الاتفاقيات التجارية والمجموعات الاقتصادية التي تكون مصر عضوا فيها وربط أنشطة الهيئة بإستراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتسويق وتصدير المنتجات والصناعات المصرية لكافة دول العالم .

ويعد معرض القاهرة الدولي حدثا تجاريا راسخا يسهم في تحقيق المنافسة بين الشركات والتي ينتج عنها رفع جودة المنتجات وتقديمها بأسعار منافسة .

وقال رئيس الهيئة ان الشركات العارضة من المجالس التصديرية للصناعات الغذائية والجلود والصناعات الكيماوية والأسمدة والحاصلات الزراعية وأيضا جهاز المشروعات الصغيرة ومركز تحديث الصناعة والغرفة التجارية بدمياط بجانب الخدمات البنكية " بنك مصر وبنك القاهرة " وخدمات البريد المصرى ومؤسسة التضامن للتمويل الاصغر  ومشاركة حزب حماة الوطن .

وأضاف رئيس الهيئة ان الشركات العارضة تقوم بعرض منتجاتها من الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والصناعات النسيجية والملابس الجاهزة والمفروشات والصناعات اليدوية والمراتب والسجاد والصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية واليدوية، كما يضم المعرض منتجات المحافظات والغرف التجارية والصناعية وتحظى المعروضات بتخفيضات كبيرة إلى جانب إتاحة امكانية التقسيط بدون فوائد .

وأوضح رئيس الهيئة ان الدول المشاركة " ليبيا " الشقيقة وتشارك بوفد يضم  7 شركات تعمل فى مجال الاستثمارات الصناعية والعقارية والخدمات القابضة والتأمين .

كما يضم المعرض مشاركة دولة الكويت الشقيقة بنحو 10 شركات تعمل فى مجالات الإنشاءات و الصناعات الكهربائية والاسمنت والأعمال الخشبية والتغليف وصناعات البحر والأغذية الخفيفة والحلويات. كما تشارك دولة نيبال بمنتجاتها.

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