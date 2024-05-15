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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كاتر ومخدرات.. سائق أوبر المتهم بمحاولة الاعتداء على فتاة التجمع بالطب الشرعي

المجني علية والمتهم
المجني علية والمتهم

وصل منذ قليل سائق أوبر المتهم بخطف ومحاولة التعـد.ي على فتاة التجمع، الي مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل المخدرات وفحص الكاتر الذي كان بحوزته، أثناء توصيل الفتاة من منطقة التجمع الخامس للشيخ زايد.

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كاميرات المراقبة..

وأنكر المتهم بخطف ومحاولة التعـد.ي على فتاة التجمع ما حدث أمام جهات التحقيق، وكشف عن دليل براءته من الاتهامات المنسوبة إليه، قائلًا: “أنا مركب كاميرات المراقبة في العربية من جوه، وده بسبب إني باخاف عليها من السرقة لأني شغال عليها وكل يوم الصبح بوصل ناس لمنطقة التجمع الخامس وآخر النهار بفتح تطبيق أوبر”.

كما نفى محاولة تعديه على المجني عليها بـ “كتر” لإجبارها على خلع ملابسها وملامسة جسدها كما قالت في محضر الشرطة، مطالبًا بتفريغ الكاميرات الموجودة في السيارة  للوقوف على حقيقة الواقعة، وقال إن سببها الخلاف كان على قيمة الأجرة  ورفض  دفع الحساب بنظام الفيزا.

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صديقة فتاة أوبر نبيلة عوض تكشف تفاصيل جديدة..


وقالت رغدة هشام، صديقة المجني عليها فتاة أوبر نبيلة عوض: “صاحبتي اتخطفت من يومين في سيارة أوبر، والراجل السواق كان عايز يعتدي عليها، لكن بعد مقاومة منها وبعد إصابتها سابها في الصحراء وجرى وجالها اتنين رجالة بالصدفة لحقوها وأنقذوها وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج”.

وقالت صديقة فتاة أوبر نبيلة عوض: “أول امبارح صاحبتى أختها طلبت لها رحلة في أوبر من كمبوند في التجمع، وصاحبتي نزلت وركبت العربية ومخدتش بالها إنها عربية تانية غير اللي على التطبيق، وطلع إن السائقين متفقين مع بعض واحد اسمه حسن يجيبله الطلبات وبعدها يبعت عربية تانية مش موجودة في التطبيق عشان ياخدوا الفلوس ويعملوا اللي عايزينه مع البنت”.

وأكملت صديقة فتاة أوبر: “العربية ملهاش أي أساس في شركة أوبر عشان طبعا ياخد الفلوس في جيبه ويعمل اللى عايزه مع البنت، لكن هي فين الشركة من اللي بيحصل؟ وفين الأمان بعد الوقائع دي؟ صاحبتي أول ما ركبت حصل معاها الحوار اللي مكملش 10 دقائق وبعدها السائق توقف بالسيارة وقام بالاعتداء عليها”.

وأضافت صديقة فتاة أوبر: “السائق قال لها هتدفعي كاش ولا فيزا ولما قالت له فيزا قالها ممكن تقفلي الرحلة عشان محتاج الفلوس كاش وابعتيهم على المحفظة، قالت له مش هينفع لأني مش طالبة من تليفوني، قالها كلمي اللي طلب وخليه يلغي الرحلة وفعلا كلمت أختها وطلبت منها تلغي الرحلة لكن أختها رفضت ده وقالت لها ده مش أمان”.

وتابعت: “بعد المكالمة بـ 5 دقائق الخط مكنش بيجمع، وفي الوقت ده كان السائق وقف في منطقة صحراء في التجمع الثالث وطلب إنه يجيب زجاجة مياه من الشنطة وصاحبتي قالت له ماشى، ولما اتأخر عليها لمت حاجتها وكانت هتنزل من العربية لكن هو جالها وهو ماسك سلاح وهددها وحاول يعتدي عليها وقالها هموتك لو اتكلمتي وهي قعدت تقوله عندي ولاد حرام عليك لكن هو ولا إحساس ولا رجولة”.

وشرحت صديقة فتاة أوبر ما حدث داخل السيارة قائلة: «فضلت تقاوم معاه لحد النهاية وقالت له مش هتلمسنى غير لو موتني، وبعدها اتعورت في إيديها ولما شاف الدم قالها إنتي مجنونة شايفة الدم ولسه بتقاومي، وبعدها سابها وهرب، وفضلت موجودة 20 دقيقة تقريبا لوحدها في الصحراء وبالصدفة عدت عربية نص نقل فيها شابين».

واختتمت: “بعدها الشابين دول أخدوها على المستشفى بعد ما كلموا أختها اللي قالت لهم أختي حصلها إيه وانهارت وحست إن أختها ماتت لكن الناس دي قالت لها إنها بخير بس مش عارفة تتكلم، وبعدها الشرطة قبضت على السائقين وكل حاجة اتصورت”.
 

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