النواب يوافق علي موازنة الهيئة العامة للنقل النهري

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد خلال اجتماعها اليوم مشروعى قانونى ربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للهيئة العامة للنقل النهري، للعام المالي 2024/2025 ،وذلك بحضور اللواء مفيد صلاح رئيس الهيئة العامة للنقل النهري.

حيث بلغت إجمالي تقديرات موازنة الهيئة للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، مبلغ مليار و ۲۳۷ ملیون و ١٦ ألف جنيه بينما بلغت اعتمادات الهيئة، للعام المالي الجاري ۲۰٢٤/٢٠٢٣ ، مبلغ ۷۷۵ مليون ٣٤٦ الف جنية، بزيادة قدرها ٤٦١ مليون و ٦٧٠ ألف جنيه، بنسبة ٦٠%.

بالنسبة للموازنة الجارية للهيئة العامة للنقل النهرى، بلغت تقديرات الموازنة الجارية للهيئة للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ مبلغ ٩٤ مليون و ٦٨ ألف جنيه

بينما بلغت اعتمادات العام المالى الجارى ٢٠٢٤/٢٠٢٣ مبلغ ٦٥ مليون و ٩٠٦ الف جنية بزيادة قدرها ۲۸ مليون و ١٦٢ ألف جنيه بنسبة ٤٣% .

وبالنسبة للموازنة الاستثمارية للهيئة العامة للنقل النهري بلغت تقديرات الموازنة الاستثمارية للهيئة للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، مبلغ مليار جنيه، بينما بلغت اعتمادات العام المالى الجارى ٢٠٢٤/٢٠٢٣ مبلغ ٥٩٨ مليون جنية، بزيادة قدرها ٤٠٢ مليون جنية،بنسبة ٦٧% .

وفي نهاية الاجتماع أعلنت لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد ، موافقتها على مشروعى قانونى ربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للهيئة العامه للنقل النهري، للعام المالي 2024/2025.