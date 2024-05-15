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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للاطمئنان على جودة الخدمات.. محافظ أسيوط يتفقد فعاليات حملة "100 يوم صحة"

أعمال مبادرة 100
أعمال مبادرة 100 مليون صحة

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بعض فعاليات الحملات الطبية "100 يوم صحة" لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالمجان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح تحت شعار " 100 مليون صحة" وذلك للاطمئنان على توافر كافة الخدمات الصحية وشاهد أعمال الكشف الطبي وإجراء التحاليل المختلفة لهم وأعمال التوعية والتثقيف الصحي.


وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدات المتنقلة للحملة تقوم بإجراء الفحوصات والكشف على العاملين بالمديريات والمصالح الخدمية والحكومية حيث تم العمل بمبنى ديوان عام المحافظة والإدارات التابعة له ضمن نقاط الحملة المنتشرة بباقي المراكز.

ولفت إلى تحويل الحالات المرضية التي تحتاج إلى فحوصات وتحاليل أخرى إلى المستشفيات المركزية والعامة المختصة لاتخاذ اللازم واستكمال العلاج وتحديد نوعية الأدوية المناسبة لكل حالة واجراء التدخلات العلاجية والجراحية اللازمة بالتنسيق التام بين الإدارات الفنية المعنية بمديرية الصحة والسكان بقيادة الدكتور محمد زين الدين وكيل وزارة الصحة بأسيوط ورؤساء المراكز والأحياء وكافة الجهات المعنية.

وأشار إلى استهداف الحملة تقديم الاجراءات والخدمات الطبية وذلك من خلال الانتشار في تقديم الخدمات الصحية وتفعيل كافة المبادرات الرئاسية وإجراء مسوح طبية وتكثيف وتفعيل الأعمال الوقائية والخدمات البيئية ونشر الوعي الصحي في مجال الصحة الانجابية.

وأكد محافظ أسيوط على تقديمه لكل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنظيم مثل تلك الحملات وتكثيف الدعاية والاعلان عنها بمختلف الوسائل واستهداف أماكن تجمعات المواطنين بالمصالح الحكومية وأمام دور العبادة ومحطات القطار والاتوبيس والمواقف والحدائق والمتنزهات وكورنيش النيل لاستهداف أكبر عدد ممكن من المواطنين.

ولفت إلى متابعته المستمرة عن طريق الجولات الميدانية وعقده للاجتماعات مع مسئولي وزارة الصحة والتأمين الصحي وكافة الجهات المعنية بهذا الشأن للاطمئنان على سير العمل وتقديم كافة الدعم والتسهيلات لتنظيم فعاليات الحملة بمختلف مواقع العمل والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين وتغطية المناطق والقرى الأكثر احتياجًا.

وأشاد بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى يجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة الأكثر احتياجًا لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

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ووجه المحافظ الشكر للقائمين على القوافل وطالبهم ببذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل، موضحاً أن وزارة الصحة والسكان بقيادة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان قد خصصت ـ في وقت سابق ـ خطين ساخنين للرد علي استفسارات المواطنين وهما 15300 و15335 لتقديم جميع الخدمات الصحية والعلاجية بكافة المنشأت وعلى رأسها خدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة مع التنسيق بين منسقي المبادرات الرئاسية وإدارات الطب العلاجي والرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة ومركز المعلومات والتواصل المجتمعي والتوعية.

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