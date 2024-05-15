رماها من فوق البيت|تفاصيل مثيرة في براءة المتهم بقتل زوجته بكرداسة

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، ببراءة عامل كاوتش قتل زوجته بسبب خلافات زوجية بكرداسة.

رماها من فوق البيت..

أحالت النيابة العامة المتهم "مصطفي.م" 25 سنة، عامل كاوتش، لمحكمة الجنايات المختصة بعد أن وجهت إليه تهمه القتل العمد، وذلك علي خلفية التحقيقات في القضية رقم 1932 لسنة 2023 جنايات كرداسة.

تبين أنه في يوم 2023/2/4، قتل المتهم عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد زوجته المجني عليها "سماح. س" من غير سبق إصرار أو ترصد بأنه على إثر مشادة كلامية فيما بينهما تطورت المشاجرة ولمحاولة المجني عليها الاستغاثة من شرفة مسكنهما قام بدفعها من علو فسقطت أرضًا، محدثًا اصابتها الموصوفة بتقرير الصفحة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياتها قاصدًا قتلها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات..