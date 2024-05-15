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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عدم مراعاة الأصول المهنية| ننشر أمر إحالة المتهمين في حريق استديو الأهرام

الحريق
الحريق

تنظر محكمة جنح العمرانية، أولى جلسات محاكمة 4 متهمين من مسؤولي الكهرباء في قضية حريق إستوديو الأهرام.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين ماهر.م مخلي سبيله ومحمد.م "اخلي سبيله" ومحمد فوزي "اخلي سبيله" ومحمد جمال "اخلي سبيله"، أنهم بتاريخ ٢٠٢٤/٣/١٦ بدائرة قسم العمرانية - محافظة الجيزة تسببوا خطأ في إصابة المجني عليهم كلا من / ۱ - محمد سيد  ٢ - علي السيد - سمير عبد العال - عبد الرحمن -٦- محمد عصام  - محمد عصام محمد وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم وعدم مراعاتهم للقوانين واللوائح التي تفرضها عليهما أصول مهنتهم وعدم اتخاذهم احتياطات الأمان والسلامة المتبعة فأحدثوا إصابة المجني عليهم.

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عدم مراعاة الأصول المهنية والحرفية

وأضاف أمر الإحالة ،أن المتهمين الأول والثاني، تسببا بإهمالهما في نشوب الحريق بموقع التصوير داخل استوديو الاهرام والكائن بشارع خاتم المرسلين - العمرانية والعقارات السكنية المجاورة له وكان ذلك على إثر عدم احترازهما وعدم مراعاتهما لأصولهما المهنية والحرفية لمهنتهما وهي مخالفة اشتراطات التأمين على الكهرباء والتي أدت إلى حدوث خلل كهربائي أشعل عوازل الأسلاك الكهربائية داخل نطاق استوديو الأهرام فادى إلى امتداد نيرانه إلى محتويات المكان ليشعلها ومن ثم امتد إلى عدة مبان سكنية محيطة بمكان حدوث الواقعة وتسارعت فاتصلت نيرانها إلى عدد من الوحدات السكنية بتلك المباني وأحدثت ما بها من تلفيات بمحتوياتها على النحو المبين بالأوراق ، كما تسببا في إتلاف المنقولات المملوكة للمجني عليهم الثابتة أسمائهم بتقرير محافظة الجيزة والمترتب علي الحريق المصوف بالإتهام السابق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

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حريق استديو الأهرام ..

 

وكانت جهات التحقيق المختصة قد أحالت 4 متهمين وهم مسؤولي الكهرباء المسؤولين عن التوصيلات الكهربائية من شركة الإنتاج والدفاع المدني والمسؤول عن اشتراطات الأمن الصناعي إلى المحاكمة الجنائية في حريق استديو الأهرام، ووجهت النيابة للمتهمين الأربعة تهمة الإهمال وأحالتهم إلى المحاكمة مخلى سبيلهم.

تسلمت جهات التحقيق المختصة في واقعة حريق استديو الأهرام في وقت سابق تقرير اللجنة المشكلة من قطاع الحماية المدنية لفحص الاشتراطات الخاصة بالأمن الصناعي للمكان وتوافرها.

وكشف تقرير اللجنة المشكلة من قطاع الحماية المدنية بأن الحماية المدنية سبق أن حررت محاضر مخالفات لـ"استديو الأهرام"، فى العام الماضي، بشأن عدم اتباع اشتراطات الأمن الصناعي، ومن المقرر الاستماع إلى اقوال الموظف المختص بتطبيق اشتراطات الأمن الصناعي أمام جهات التحقيق.

فيما كشف تقرير اللجنة المشكلة من مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة، بقرار من النيابة العامة، فى إطار تحقيقاتها بشأن حريق استديو الأهرام بأن عددا من الأشجار والنخيل أصابها التلف التام، وأن وجودها يمثل خطورة على المارة والعقارات المجاورة.

واستمعت جهات التحقيق لعدد من العاملين بالشركة المنتجة لمسلسل "المعلم"، الذى احترق لوكيشن التصوير الخاص به داخل استديو الأهرام، إلى جانب المنتج الفني، وطاقم العمل الذى شارك فى التصوير يوم الحريق.

وأكد المستدعون جميعا في أقوالهم أمام جهات التحقيق أنه منذ بداية المسلسل لم يتم تصوير مشاهد حرائق، كما أن الأحداث الباقية لا تحتوى على مشاهد حريق أو تفجير، ليتم صرفهم من سراي النيابة، عقب الانتهاء من الإدلاء بأقوالهم.

واستعجلت النيابة العامة بالجيزة تقرير خبراء المعمل الجنائي لفحص أسباب وملابسات حادث استديو الأهرام بالجيزة، للوقوف على الأسباب  التي أدت لاندلاع الحريق، ومعرفة بدايته ونهايته، والعوامل التي ساعدت على الاشتعال، وبيان وجود شبهة جنائية وراء الحادث من عدمه.

وكان قد ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة يفيد اشتعال حريق داخل استديو الأهرام بمنطقة العمرانية، على الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان البلاغ، وتم السيطرة عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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