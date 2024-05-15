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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

رماها من المنور| تجديد حبس المتهم بقـ.تل والدته في المرج

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، حبس عاطل قتل والدته بإلقائها من المنور في المرج بسبب رفضها إعطاءه الأموال، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه، كما انتدبت النيابة الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية الخاص به.

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البداية..

تلقي قسم شرطة المرج بلاغا من أحد المستشفيات يفيد بوصول سيدة متوفية تبلغ من العمر 43 سنة وبها إصابات بجسدها ونزيف في المخ.

وعلي الفور انتقل رجال المباحث وتبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات الأولية تبين قيام نجلها بالتعدي عليها بالضرب وإلقائها من المنور بسبب رفض المتوفاة إعطاءه مبالغ مالية، تم إعداد أكمنة وضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

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